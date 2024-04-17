17 апреля 2024, 16:36

Пугачева «влепила» Лолите за «голую» вечеринку

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Певица Алла Пугачева раскритиковала коллегу Лолиту Милявскую за ее участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак о реакции Примадонны на случившееся.

«Кстати, после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: „Надо бы быть умнее в этом возрасте“. И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», - отметила Милявская.

Она также рассказала о добром отношении к Примадонне. Милявская уверена в том, что Пугачева до сих пор востребованная на Родине певица. Если бы артистка вернулась в Россию и представила концерт, билеты на него раскупили бы мгновенно, считает Лолита.

Милявская подчеркнула, что только завистники сейчас требуют признания артистки иноагентом.

«Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все», - добавила Лолита.

Ранее близкая подруга Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская рассказала журналистам о причинах , по которым певица не возвращается в Россию. По ее словам, Примадонна пытается сохранить семью.

Алла Пугачева Лолита Милявская Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 16:46
«Страшно смотреть на себя». Бледанс столкнулась с последствиями поддержки Пугачевой
РИА «Новости»
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Актриса Эвелина Бледанс столкнулась с жесткой критикой после того, как выразила публичную поддержку певице Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью изданию «Московский комсомолец».

Актриса крайне удивилась масштабу негативной реакции на ее теплые слова в адрес популярной исполнительницы, указав, что лишь выразила надежду на скорое возвращение примадонны в Россию.

По словам Бледанс, ей пришлось столкнуться не только с потоком негативных комментариев, но и с серьезными проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите. Актриса принимала таблетки и использовала глазные капли. Оне не исключила, что ей придется перейти на более серьезное лечение с использованием антибиотиков.

«Все это время мучаюсь. Сейчас мне страшно смотреть на себя в зеркало! Такого у меня никогда не было. Я обратилась к врачу, но он тоже не может поставить точный диагноз», - заявила Бледанс.

Актриса выразила уверенность, что ее проблемы со здоровьем напрямую связаны с негативной реакцией на слова в поддержку Пугачевой.

Еще больше ее беспокоит невозможность выступать. В момент появления проблем с здоровьем актриса находилась в туре.

Ранее Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сводной сестры Дианы. Она добавила, что узнала о произошедшем на гастролях.

Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 14:02
«Не позволю каждой шавке тявкать». Отец Ивлеевой заступился за дочь
РИА «Новости»
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Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав заявил, что его дочь никогда не позволяла себе критику в адрес российских военных. В беседе с ИА Регнум он назвал выдвинутые обвинения ошибочными.

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», - сказал журналистам Ивлеев.

Он возмутился нападками на дочь после скандальной «голой» вечеринки, объяснив это мероприятие ее работой.

«Зачем все докопались до ребенка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у нее свой бизнес», - пояснил Ивлеев.

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили о протоколе, составленном на блогера за дискредитацию российской армии. Материалы ее дела рассмотрят в суде 24 апреля.

Блогеры Армия Анастасия Ивлеева
17 апреля 2024, 13:54
«Сумасшедшая идея!» Певец Влад Соколовский решил заработать на своей свадьбе
РИА «Новости»
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Певец и актер Влад Соколовский начал продавать билеты на свою свадебную вечеринку. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вместе со своей избранницей Ангелиной Сурковой задумал отпраздновать торжество с поклонниками. Вечеринка состоится после закрытой церемонии в узком кругу.

Цена за вход составит 2500 рублей. Пара уточнила, что они не ожидают подарков, главное - приходить в хорошем расположении духа.

«Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», - сообщил Соколовский.

Предложение руки и сердца артист сделал Сурковой в июле 2022 года, спустя пять месяцев после рождения их сына Дэвида. Певец сообщил, что очень волновался. Суркова же была поражена искренностью чувств Влада и без колебаний приняла предложение.

У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Они познакомились на проекте «Фабрика звезд», после чего поженились в 2015 году. Однако через три года брак закончился разводом.

Дакота обвинила Соколовского в неверности. Певица призналась, что ей было сложно простить измену, но ради дочери она нашла в себе силы наладить отношения с экс-супругом.

Свадьбы Брак Актеры Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 13:37
«Я такого не видала!» Миронова сравнила потоп в Дубае с паводком в Оренбурге
Global Look Press
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Актриса Мария Миронова оказалась в Дубае во время потопа. В своих социальных сетях она заявила, что никогда не видела такой грозы.

Миронова сравнила потоп с паводком в Оренбурге. По ее словам, отель, в котором находилась девушка, не справился с поднявшимся уровнем воды.

«У нас тут потоп, я такого не видала! Все везде течет!» - продемонстрировала она.

Актриса рассказала, что в течение 3,5 часа она пыталась доехать с сыном до торгового центра. Однако в середине пути они встали в плотную пробку и увидели плывущие машины. Таксист заявил им, что на обратный путь потребуется в 2 раза больше времени.

«Вот такая стихия сейчас во всем мире. Что-то может мы не то делаем, что такая стихия», - подытожила Миронова.

Накануне Дубай ушел под воду из-за сильных ливней. Сливы на улицах работали плохо, так как они не приспособлены с подобным погодным условиям. В городе невозможно заказать доставку еды или продуктов, задерживают авиарейсы, а местные власти советуют жителям не выходить из дома.

Паводки Дубай

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