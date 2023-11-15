«Определенные круги в медийном пространстве продолжают поддерживать Пугачеву. Из-за этого в интернете появляется много вбросов. Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции», - заявил он.

По словам Волкова, появляющиеся слухи про артистку - шум, от которого следует отстраниться.

Ранее Пугачева обратилась к ненавистникам в социальных сетях. Она назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников » и отметила, что о ней еще услышат. Также звезда выразила уверенность, что авторы вымыслов про нее хотят оттолкнуть преданных слушателей, ради которых женщина «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Пугачеву из-за ее обращения к хейтерам. Артистка усомнилась в искренности Аллы Борисовны, потому что певица не сама сочиняла свои известные хиты.