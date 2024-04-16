Пугачева в свой юбилей активизировалась на YouTube-канале

Всего на канале Примадонны 17 роликов. Один из них размещен три года назад, другой - год назад, а третий - 12 дней назад. Подписчиков у Пугачевой немного, всего 40,9 тысяч. Последний выложенный клип «Алла Пугачева в YouTube» набрал 62 тысячи просмотров за 14 часов. На 16 апреля Пугачева анонсировала трансляцию клипа на песню «Позови меня с собой».

Подлинность канала подтвердила Кристина Орбакайте. В соцсети дочь Пугачевой выложила клип со своей знаменитой матерью и поздравила ее с днем рождения. Певица рассказала, что Пугачева начала активно вести свой YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Пугачева отметит свой юбилей на Кипре банкетом на 160 человек. Приглашены все родственники и друзья певицы.

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал , который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.