«Пугачева уже другая». Лоза объяснила, чем примадонна хуже Долиной

Одной из причин Лоза назвал тот факт, что исполнительница перестала работать с такими авторами и композиторами, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев и Илья Резник.

Кроме того, он заметил, что примадонна уже не может исполнять свои песни, написанные 30-40 лет назад. При этом многие их коллеги-ровесники сохраняют исходные вокальные данные и стиль работы.

«Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше», - сказал Лоза.

Два дня назад Алла Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд». В ней артистка просит возлюбленного не забывать о ней.