Пугачева с детьми сбежала из Израиля на Кипр — СМИ
Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из неспокойного Израиля. Окружение Примадонны предполагает, что певица отправилась на Кипр. Об этом написало издание kp.ru.
Пугачева жила в Израиле на широкую ногу. После обострения палестино-израильского конфликта Примадонна покинула страну и воспользовалась кипрским паспортом - Пугачева в 2017 году купила виллу на Кипре и получила гражданство этой страны. Кипрские паспорта выдали также детям Пугачевой.
Знакомые артистки утверждают, что звездное семейство намерено провести на Кипре ближайший год.
Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если Примадонна надумает вернуться на российскую эстраду, то « на нее пойдут ». С ним не согласился музыкальный критик Сергей Соседов. Он сказал, что вокальная карьера Пугачевой завершилась , так как ей «нечем петь».