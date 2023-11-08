08 ноября 2023, 23:04

Пугачева решила выступить в Москве за $500 тысяч

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash, одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.

Эта сумма - только гонорар. В него не входят стоимость проезда, проживания и прочих условий райдера.

По словам авторов сообщения, продюсеры уже начали подбирать примадонне сессионных музыкантов. Пугачева готова к выступлениям на Кипре и в Дубае. При этом не откажется от выхода на сцену и в Москве, но при условии, что концерт пройдет в тайне, без объявлений в средствах массовой информации и съемок выступления на мобильные телефоны.

Алла Пугачева записывала «последние альбомы» и давала «последние концерты» несколько раз. Все началось еще в 1995 году, когда она выпустила альбом «Не делайте мне больно, господа» с наклейкой, что это финальная пластинка в карьере певицы.

В 2010 году Пугачева снова объявила, что добилась такого же признания, как Муслим Магомаев и расти дальше некуда. Последний крупный концерт артистка дала в 2019 году в Кремлевском дворце. Мероприятие она приурочила к своему 70-летию. После этого Пугачева выступала редко, но окончательно ушла со сцены после отъезда из России.

Но творчество она не оставила. Во время короткого возвращения домой в начале ноября она записала три новые песни на тверской студии «Салам», принадлежащей своему давнему знакомому Игорю Лалетину. Он рассказал, что артистка приехала к нему и попросила записать вокал новых произведений о любви и жизни. Продюсер подчеркнул, что записи не предназначены для тиражирования, а только для ее близкого круга.

По данным СМИ, Пугачева попала в Россию через пограничный переход в Псковской области , откуда поездом добралась до Москвы. Надолго артистка оставаться не захотела и спустя несколько дней уехала в Латвию , где уже находился ее муж Максим Галкин* и дети.

*Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash , одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.

Концерты Алла Пугачева
08 ноября 2023, 23:54
Визит Пугачевой подтвердили в студии звукозаписи в Твери
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева приезжала в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Эти данные подтвердил основатель студии Михаил Саламов в разговоре с ТАСС.

«Была, да. Это не секрет полишинеля», - заявил собеседник агентства.

Алла Пугачева
08 ноября 2023, 23:22
Умерла актриса Мариинского театра Наталья Александрова
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Балерина Мариинского театра, хореограф и педагог Наталья Александрова умерла на 88 году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Советская артистка скончалась утром 8 ноября. Она исполняла главные роли в «Лебедином озере», «Золушке», «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике» и других постановках Мариинского театра.

Последние годы своей Александрова занималась подготовкой нового поколения русского балета. Она преподавала в Академии Русского балета имени Вагановой.

Наталья Донатовна родилась 22 мая 1936 года в Ленинграде, после школы поступила хореографическое училище. В 1953 году она окончила Ленинградское хореографическое училище и ее приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета.

В течение семи лет Александрова танцевала в «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Золушке» и «Лебедином озере». С 1960-го она работала в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1970 году артистка решила вернуться в Ленинград, чтобы выйти на родную сцену. Она была солисткой в театре имени Кирова до 1974 года. Балерине присвоили звание народной артистки РСФСР.

Санкт-Петербург Театры
08 ноября 2023, 19:00
Раскрыта причина смерти актера из «Джентельменов удачи» Яббарова
Викимедиа
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Советский и российский актер Анатолий Яббаров умер из-за проблем с сердцем в возрасте 86 лет. Об этом ИА «Регнум» рассказала помощница артиста.

Она подчеркнула, что давно ухаживала за ним, потому что сын и внук давно живут в другой стране и перестали с ним общаться много лет назад.

«У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия», - добавила собеседница издания.

По ее словам, в последние годы Яббарова навещал только племянник. Но сейчас все обязанности по проведению похорон легли на нее.

Анатолий Яббаро в умер в минувший понедельник, 6 ноября. Зрителям он запомнился по эпизодическим ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Бег», «Совсем пропащий» и других.

Кино Актеры
08 ноября 2023, 16:03
Юрия Соломина частично парализовало после инсульта
РИА «Новости»
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У художественного руководителя Малого театра, актера и режиссера Юрия Соломина парализовало левую сторону после инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, несмотря на частичный паралич, общее состояние артиста улучшилось. Он начал говорить разборчиво, но по-прежнему остается в реанимации. Специалисты не исключили, что паралич левой стороны тела у Соломина лишь временный.

Mash отметил, что ситуация со здоровьем 88-летнего худрука Малого театра осложняется тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Также актер перенес аортокоронарное шунтирование 10 лет назад.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что перед этим режиссер потерял сознание.

На следующий день после госпитализации худрука Михайлова подтвердила, что он перенес инсульт. Директор Малого театра узнала об этом от внучки артиста.

Россия Медицина Актеры

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