Пугачева пропала после побега из Израиля

По информации издания, после обострения палестино-израильского конфликта певица вместе с детьми, Лизой и Гарри, улетела из Израиля. А вот куда именно - никто не знает. Певица не берет трубку телефона и не отвечает на сообщения. Даже друзья не могут связаться с Примадонной.

По одной из версий, Пугачева с детьми может находиться на Кипре. Там у нее есть роскошная вилла стоимостью два с половиной миллиона евро. Кроме того, в 2017 году певица получила кипрский паспорт.

«Конечно, Пугачевой и детей в Израиле нет. Но и информации о том, что они на Кипре, тоже нет», - рассказал собеседник издания из окружения Пугачевой.

По другой версии, певица с детьми отправилась в США. В Майами живет ее дочь Кристина Орбакайте со своим мужем и дочерью. Своя недвижимость у Примадонны там тоже есть - апартаменты на берегу океана. А израильский паспорт дает право на безвизовый въезд в США.

В воскресенье, 8 октября, на следующий день после атаки ХАМАС Аллу Пугачеву и ее супруга юмориста Максима Галкина* заметили в международном аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Но позже в этот день Галкин* заявил в соцсетях, что он с семьей останется в Израиле и даже не думал куда-то уезжать.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.