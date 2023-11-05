Пугачева приехала в Россию для подготовки к частным концертам

В материале сказано, что за границей появился спрос на частные выступления Пугачевой для богатых соотечественников. За полчаса вокала на закрытом мероприятии в Дубае звезде предложили награду в 350 тысяч евро (около 34 миллионов рублей – прим ред.) Однако для этого артистке нужны помощники. Этот вопрос вокалистка захотела решить в родной стране.

Также у звезды осталось много песен, ранее купленных у талантливых авторов. Некоторые уже записаны, а некоторые остались в долгом ящике. В 2024 году Пугачева может выпустить новые треки. Сама певица официально ничего не комментировала. Если вокалистка все-таки будет выступать на частных мероприятиях, то это будут закрытые концерты, где запретят любую съемку.

Ранее машину Пугачевой Rolls-Royce заметили возле студии «Салам» в Твери. По мнению очевидцев, артистка записала новую песню, ведь раньше сотрудничала с этой студией.