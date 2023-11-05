05 ноября 2023, 00:33

Пугачева приехала в Россию для подготовки к частным концертам

РИА «Новости»
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Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева намерена закончить на Родине два «творческих вопроса». Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что за границей появился спрос на частные выступления Пугачевой для богатых соотечественников. За полчаса вокала на закрытом мероприятии в Дубае звезде предложили награду в 350 тысяч евро (около 34 миллионов рублей – прим ред.) Однако для этого артистке нужны помощники. Этот вопрос вокалистка захотела решить в родной стране.

Также у звезды осталось много песен, ранее купленных у талантливых авторов. Некоторые уже записаны, а некоторые остались в долгом ящике. В 2024 году Пугачева может выпустить новые треки. Сама певица официально ничего не комментировала. Если вокалистка все-таки будет выступать на частных мероприятиях, то это будут закрытые концерты, где запретят любую съемку.

Ранее машину Пугачевой Rolls-Royce заметили возле студии «Салам» в Твери. По мнению очевидцев, артистка записала новую песню, ведь раньше сотрудничала с этой студией.

Концерты Россия Музыка Алла Пугачева
05 ноября 2023, 01:39
Shaman на концерте нажал на красную «ядерную» кнопку под слова «Я русский!»
РИА «Новости»
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На концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге певец Shaman нажал бутафорскую красную «ядерную» кнопку в чемоданчике под слова песни «Я русский!». Мероприятие транслировал Первый канал.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Часовую программу певец закончил хитом «Я русский!».

В середине исполнения на сцену вышел человек с открытым чемоданчиком в руках. Внутри зрители увидели красную кнопку, имитирующая «ядерную». Shaman нажал на нее на глазах у зрителей на словах песни «я русский». После этого за спиной артиста раздался взрыв салюта.

Зрители на сайте разразились комментариями, у них возникли сомнения в уместности такого перформанса.

Певец Shaman вместе с хором движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. На выставке представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки.

Концерты Музыка
04 ноября 2023, 23:25
Пугачева приехала в Москву на обычном VIP-купе с другими пассажирами
РИА «Новости»
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Вернувшаяся на Родину певица Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву в стандартном VIP-купе рядом с другими пассажирами, хотя раньше путешествовала в отдельном вагоне. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В публикации отметили, что звезда ехала в столицу в 12-местном вагоне класса люкс. В купе Пугачевой была стандартная, скромная душевая, «полутороспальная» кровать и туалет. Одно место в таком вагоне стоит примерно 30 тысяч рублей и выкупить можно минимум одно купе.

Билеты певицы в Москву оказалась в разы дешевле, чем в ранние поездки звезды по России. До эмиграции артистка путешествовала в отдельном вагоне с личным купе, кухней, душевой, купе для охранников и другой дорожной роскошью.

Ранее в Твери заметили принадлежащий Алле Пугачевой автомобиль Rolls-Royce. Машина стояла рядом со студией «Салам». Очевидцы предположили, что знаменитость решила записать песню в России, ведь раньше сотрудничала с этой студией.

Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Артистка пересекла границу страны через КПП в Псковской области. На следующий день звезда приехала в Москву.

Алла Пугачева
04 ноября 2023, 14:43
Суд арестовал блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве
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Московский суд арестовал коуча и блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила залог в размере 4,1 миллиона рублей либо домашний арест.

Таганский районный суд передал, что Шабутдинова заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

«Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны», - добавили в прокуратуре.

Блогера задержали накануне в Москве после возвращения из-за границы. В тот день бизнес-коуч собирался запустить очередной курс. По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги с помощью его занятий. Себя блогер называл рублевым миллиардером и обещал сделать своих клиентов миллионерами.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Шабутдинов якобы занимался инфомошенничеством и не платил налоги. По ее словам, коуч зарабатывал на всем подряд и не хотел тратиться на юристов и адвокатов.

Суд Мошенничество
04 ноября 2023, 13:53
Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения блогеру Шабутдинову
Телеканал «360»
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Таганский районный суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Аяза Шабутдинову. В распоряжении «360» оказались фотографии бизнес-тренера в зале суда.

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