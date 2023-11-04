Пугачева приехала в Москву на обычном VIP-купе с другими пассажирами

В публикации отметили, что звезда ехала в столицу в 12-местном вагоне класса люкс. В купе Пугачевой была стандартная, скромная душевая, «полутороспальная» кровать и туалет. Одно место в таком вагоне стоит примерно 30 тысяч рублей и выкупить можно минимум одно купе.

Билеты певицы в Москву оказалась в разы дешевле, чем в ранние поездки звезды по России. До эмиграции артистка путешествовала в отдельном вагоне с личным купе, кухней, душевой, купе для охранников и другой дорожной роскошью.

Ранее в Твери заметили принадлежащий Алле Пугачевой автомобиль Rolls-Royce. Машина стояла рядом со студией «Салам». Очевидцы предположили, что знаменитость решила записать песню в России, ведь раньше сотрудничала с этой студией.

Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Артистка пересекла границу страны через КПП в Псковской области. На следующий день звезда приехала в Москву.