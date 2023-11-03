Пугачева приехала в Москву на неопределенное время
Российская певица Алла Пугачева прибыла в Москву в четверг, 2 ноября. Сколько именно она будет в России, неизвестно. Об этом сообщила ТАСС помощница артистки Елена Чупракова.
Исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Москву ранним утром. Ее заметили на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, Пугачева прибыла в Россию без супруга - шоумена Максима Галкина*.
На вокзале артистку сопровождали два помощника. Певица проследовала по перрону в белом полушубке и модных укороченных джинсах. Свой образ она разбавила бежевой кепкой и лоферами, очками и стильной сумкой цвета металлик. Один из помощников Пугачевой катил по перрону ее розовый чемодан.
Как сообщил Telegram-канал Shot , артистка приехала в свой замок, расположенный в деревне Грязь в Московской области. В доме, согласно публикации, заранее готовились к возвращению певицы.
Пугачева вернулась в Россию накануне. Ее заметили на пограничном переходе в Псковской области, на котором артистку ждала черная Toyota Camry. Главные события в жизни Пугачевой с момента выезда из России собрал «360».
* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.
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Ранее появилась информация, что Пугачева вернулась в Россию. По предварительным данным, знаменитость пересекла российскую границу в Псковской области на черной Toyota Camry. При этом ее мужа Максима Галкина* рядом с ней не было.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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«Евгений Александрович до последнего дня активно сочинял. Он вел весьма размеренный образ жизни: не посещал светские рауты и съемки телевизионных передач», - рассказал изданию человек в окружении композитора.
По словам собеседника газеты, Ширяева активно звали на мероприятия. Его смерть стала неожиданностью для многих, о его проблемах со здоровьем знали лишь самые близкие. Причина смерти не разглашается, пока нет информации о месте и дате похорон композитора.
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