Пугачева поделилась планами на грандиозный юбилейный концерт

Мисин рассказал, что недавно говорил с примадонной по телефону. Они обсудили музыку, после чего Пугачева рассказала о своих приготовлениях к предстоящему 75-летию.

Певица хочет отметить юбилей грандиозным концертом. Мисин думает, что он состоится в Израиле.

«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном - легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», - поделился композитор.

Пугачева также рассказала приятелю о детях и новом альбоме «P.S.». Он появился на стриминговых площадках 1 марта.

Певица ранее заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни.