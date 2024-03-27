Пугачева ответила на обвинения в предательстве

По его словам, Пугачева уверена в своем праве выбирать место жительства без оглядки на критику. Об этом она рассказала приятелю в телефонном разговоре.

«Для многих те, кто уехал, больше не существуют. Но она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет», - отметил Мисин.

Композитор сообщил, что примадонна ведет размеренный образ жизни, избегая выступлений. Однако свой 75-летний юбилей Алла Борисовна намерена отметить грандиозным концертом , где зрители смогут услышать ее знаменитые хиты. Она также пообещала порадовать поклонников новыми композициями.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Несколькими днями ранее певицу раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall.