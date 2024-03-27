27 марта 2024, 12:03

Пугачева ответила на обвинения в предательстве

РИА «Новости»
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Композитор Андрей Мисин сообщил, что певица Алла Пугачева не считает себя предательницей из-за того, что покинула Россию. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».

По его словам, Пугачева уверена в своем праве выбирать место жительства без оглядки на критику. Об этом она рассказала приятелю в телефонном разговоре.

«Для многих те, кто уехал, больше не существуют. Но она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет», - отметил Мисин.

Композитор сообщил, что примадонна ведет размеренный образ жизни, избегая выступлений. Однако свой 75-летний юбилей Алла Борисовна намерена отметить грандиозным концертом , где зрители смогут услышать ее знаменитые хиты. Она также пообещала порадовать поклонников новыми композициями.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Несколькими днями ранее певицу раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall.

Концерты Алла Пугачева
27 марта 2024, 10:00
Началась процедура признания Пугачевой иноагентом
РИА «Новости»
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Началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Такие данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из Генпрокуратуры на его обращение. Сейчас, по его словам, процедура признания Пугачевой иноагентом уже началась.

«Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», - заключил Бородин.

Несколькими днями ранее Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в соцсетях. Это вызвало негодование у ее поклонников.

Вместе с тем ее близкие - муж Максим Галкин* и дочь Кристина Орбакайте - публиковали слова сочувствия и соболезнования после трагедии 22 марта в Красногорске.

* Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Алла Пугачева
27 марта 2024, 00:22
Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, направит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также направят на помощь пострадавшим в Crocus City Hall, - отметил он.

Ранее артист пожертвовал пять миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Деньги он направил в российский Красный Крест.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который вывел из здания около сотни людей во время террористической атаки. Жертвами теракта в Crocus City Hall, произошедшем 22 марта, стали 139 человек.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Деньги Shaman Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 21:30
Умер солист балета Большого театра Николай Дорохов
Freepik
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Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-служба Большого театра.

Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с Николаем Дороховым пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артиста похоронят на Долгопрудненском (Южном) кладбище. Причина смерти Дорохова не называлась.

Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Учился в Московском хореографическом училище. С 1976 по 1996 годы был солистом балета Большого театра. После этого преподавал в Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец.

Театры Москва
26 марта 2024, 19:14
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Global Look Press
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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.

Дети Беременность Отношения Актеры Роберт Паттинсон

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