Пугачева оказалась «мыльным пузырем», заявил актер Борис Галкин

Сбежавшая из России Пугачева периодически оказывается в центре скандала - то назовет россиян холопами и рабами, то посчитает их завистниками. Актер Борис Галкин считает, что новые шутки Примадонны и ее супруга о «голожопинге» в Европе - это следствие того, что за границей они никогда не заработают столько , сколько получали в России. Артист также прокомментировал слова Пугачевой про «холопов и рабов».

«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда», - считает актер.

Собеседник издания отметил, что в России Пугачева «никому не нужна», а все разговоры о ней похожи на сплетни и пустой треп.

«Мыльным пузырем оказалась она», - подытожил Борис Галкин.