Пугачева одним словом прокомментировала свой резкий выпад в сторону Михайлова

Когда звезда опубликовала видео с жестким ответом Михайлову, где изобразила сиплый голос старушки, под ним написала комментарий подписчица: «А то мы своей интеллигентностью дали понять, что они и боги, и судьи, и палачи». В профиле у этой поклонницы нашли много украинской символики.

«Точно», - ответила Пугачева на комментарий.

Ранее артистка в резкой форме ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из РФ знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда». На кадрах вокалистка для пущего эффекта изобразила сиплый голос, а в конце назвала оппонента неприличным словом.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой. Он назвал поступок артистки недостойным и низким.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.