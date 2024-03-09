09 марта 2024, 03:12

Пугачева одним словом прокомментировала свой резкий выпад в сторону Михайлова

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алла Пугачева объяснила свою резкую реакцию на поведение коллеги по цеху Стаса Михайлова. Она ответила на комментарий поклонника в Instagram*.

Когда звезда опубликовала видео с жестким ответом Михайлову, где изобразила сиплый голос старушки, под ним написала комментарий подписчица: «А то мы своей интеллигентностью дали понять, что они и боги, и судьи, и палачи». В профиле у этой поклонницы нашли много украинской символики.

«Точно», - ответила Пугачева на комментарий.

Ранее артистка в резкой форме ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из РФ знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда». На кадрах вокалистка для пущего эффекта изобразила сиплый голос, а в конце назвала оппонента неприличным словом.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой. Он назвал поступок артистки недостойным и низким.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Россия Алла Пугачева
09 марта 2024, 03:37
«Алла Борисовна — святая». Джигурда вступился за Пугачеву после скандала с Михайловым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Шоумен и актер Никита Джигурда назвал певицу Аллу Пугачеву очень талантливой и призвал отказаться от идеи признания ее иноагентом. Свое мнение он выразил в беседе с «Газета.ru».

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами <…> Алла Борисовна - святая», - сказал актер.

По мнению Джигурды, всем покинувшим родину артистам придется выбрать, на какой они стороне: «свет в лице России» или «злая тьма» Запада, которая приготовила «цифровой концлагерь» для всех людей. Выбор не обойдет стороной и Пугачеву.

«Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», - сказал шоумен.

Ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с требованием признать Пугачеву иноагентом. Так они отреагировали на ее скандальный ответ коллеге по цеху Стасу Михайлову, который высказался об уехавших из России знаменитостях.

Скандалы Россия Алла Пугачева Актеры Иноагенты
09 марта 2024, 02:58
«Кто он такой?» Звездный адвокат поддержал Пугачеву после ее слов о Михайлове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звездный адвокат Сергей Жорин поддержал певицу Аллу Пугачеву в ее споре с артистом Стасом Михайловым. Свое мнение он высказал в беседе с News.ru.

Юрист назвал Пугачеву одним из символов России и легендарной певицей. При этом он сказал, что его «выбесило» высказывание Михайлова.

«Кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени», - подчеркнул Жорин.

Адвокат также напомнил, что в России не отменялось право на свободное выражение своего мнения.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».

Адвокаты Скандалы Россия Алла Пугачева Стас Михайлов
09 марта 2024, 00:57
Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Режиссер Никита Михалков прервал своим звонком романтическую ночь певца Филипа Киркорова и его возлюбленной. Об этом поп-звезда рассказал в выпуске шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с главной певицей страны, имя которой начинается и заканчивается на «А», тем самым намекая на Аллу Пугачеву. Себя тогдашнего он сравнил с такими персонажами, как Маугли и Тарзан.

Киркоров приготовил для возлюбленной сюрприз и украсил потолок фосфорными звездами. Но в самый разгар ночи, по его словам, ему позвонил «человек-вселенная» - так он охарактеризовал Михалкова.

Режиссер прервал романтический вечер влюбленной пары, чтобы вручить Киркорову шкуру медведя, оставшуюся после съемок фильма «Сибириада».

«Эту шкуру я сегодня привез в студию. Она здесь!» - сказал артист.

После перерыва, длившегося два месяца, Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов.

Филипп Киркоров Фильмы Алла Пугачева Никита Михалков
09 марта 2024, 00:24
Натали Портман развелась с супругом после 11 лет брака
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим супругом Бенджамином Мильпье. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя актрисы.

«Натали Портман в июле прошлого года подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет», - сообщил журнал.

Официально развод оформили в феврале во Франции, где проживают теперь уже бывшие супруги. У пары есть дети, 12-летний сын и семилетняя дочь. Близкие к Портман источники сообщили, что актриса подала на развод после сообщений об измене мужа.

В январе стало известно, что режиссер Гай Ричи приступил к созданию нового боевика «Источник вечной молодости» при участии актрисы Натали Портман. За сценарий картины отвечает Джеймс Вандербилт.

Дети Громкие разводы Франция Брак

Новости по теме