Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина - ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева и Максим Галкин* недавно переехали из Израиля на Кипр. Они поселились в жилом комплексе с собственным спа-центром, верандой с видом на море и новейшей техникой. Однако, похоже, что на курорте они не собираются задерживаться надолго и уже выбирают новое место жительства.

По слухам, причиной очередного переезда может быть состояние здоровья Аллы Пугачевой. Говорят, что 75-летней артистке не подходит климат средиземноморского острова, который слишком жаркий.

По некоторым сведениям, певица с супругом планирует переехать в Великобританию. Однако, учитывая, как часто она меняла локации за последние три года, никто не может быть уверен, что она проведет свою старость в Англии.

Ранее певец Павел Зацепин предположил, что Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. По его мнению, артистка уехала навсегда. Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха угодить в очередной в скандал.

*Признан иноагентом в России.