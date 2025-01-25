25 января 2025, 19:28

Пугачева может бросить элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

РИА «Новости»
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Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина — ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева задумалась уехать из Кипра, где недавно купила элитное жилье. Причина - ухудшение здоровья Примадонны, сообщил НТВ.

Алла Пугачева и Максим Галкин* недавно переехали из Израиля на Кипр. Они поселились в жилом комплексе с собственным спа-центром, верандой с видом на море и новейшей техникой. Однако, похоже, что на курорте они не собираются задерживаться надолго и уже выбирают новое место жительства.

По слухам, причиной очередного переезда может быть состояние здоровья Аллы Пугачевой. Говорят, что 75-летней артистке не подходит климат средиземноморского острова, который слишком жаркий.

По некоторым сведениям, певица с супругом планирует переехать в Великобританию. Однако, учитывая, как часто она меняла локации за последние три года, никто не может быть уверен, что она проведет свою старость в Англии.

Ранее певец Павел Зацепин предположил, что Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. По его мнению, артистка уехала навсегда. Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха угодить в очередной в скандал.

*Признан иноагентом в России.

Великобритания Болезни Кипр Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
25 января 2025, 11:19
«Я не певица, меня перепутали». Решетова язвительно уколола Алсу
РИА «Новости»
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Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова 23 января отпраздновала свое 29-летие. Она устроила грандиозную вечеринку в одном из московских ресторанов, пригласив на праздник родных и близких, сообщило издание ОСН.

На вечеринке для гостей пел Алексей Чумаков. В какой-то момент он пригласил Решетову выйти на сцену. Музыкант передал модели микрофон, но она не стала подпевать.

«Я не певица, меня перепутали», - пошутила Решетова.

Чумаков никак не отреагировал на колкость модели, но ее друг, стилист Алеко Надирян, не смог сдержать улыбку.

В прошлом году певица Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Причиной расставания пары назвали Анастасию Решетову. Якобы у пары закрутился роман. Алсу косвенно подтвердила эти слухи: под постом модели о том, что она никогда не встречалась с женатыми мужчинами, певица написала «врет». Брюнеток не раз сравнивали. И не в пользу предполагаемой любовницы.

Алсу Артисты
24 января 2025, 20:59
Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе отменили из-за сообщений о бомбе
Freepik
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Концерт блогера Ивана Золо отменили в Севастополе из-за сообщения о минировании клуба. Об этом сообщил источник 360.ru.

Концерт блогера должен был состояться в клубе «Калипсо», однако незадолго от начала организатор сообщил, что фанатам придется покинуть помещение, а мероприятие переносится. Позднее стало известно, что неизвестный заявил о минировании клуба. Источник издания отметил, что в сообщении злоумышленник рассказал о четырех бомбах.

«Мы с другом чуть опоздали и пришли уже к моменту как всех выводили из заведения по причине ложного минирования, на входе стояло четыре полицейских машины, толпа людей», - рассказал 360.ru один из зрителей.

В распоряжение 360.ru попали кадры эвакуации фанатов и самого Ивана Золо из «Калипсо». Зрители кричали имя своего кумира в попытке привлечь внимание.

Позже источник 360.ru сообщил, что концерт не перенесли, а отменили. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.

Фанаты Концерты Блогеры Севастополь Эвакуации
24 января 2025, 10:57
Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва
Global Look Press
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Организаторы выступлений певицы Лолиты Милявской начали получать отказы от концертных площадок, из-за чего ее весенний тур оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Певица планировала выступить с гастролями в одном из российских городов, однако владельцы местного концертного зала отказали ей в проведении мероприятия, сославшись на ремонтные работы.

В каком именного городе решили не принимать Лолиту, канал не раскрыл. Ее представители ведут переговоры, чтобы не отменять выступление. Всего артистка собиралась дать десять концертов до конца апреля.

Ранее участники «Русской общины» призвали отменить гастроли Лолиты из-за ее участия в голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Артистка пожаловалась, что на нее набросились с критикой удмуртские активисты. Вместо нападок на артистов она посоветовала общинникам заняться своими детьми, а также помочь переселенцам и приютам для животных.

Концерты Лолита Милявская
24 января 2025, 10:25
Актер из «Бригады» удивил поклонников экстремальным похудением
РИА «Новости»
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Актер Ян Цапник появился на публики после феноменального похудения и поразил поклонников. Зрители не узнали артиста на фото в Сети — так сильно он изменился, сообщил сайт Passion.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Василий» с Александром Петровым в главной роли. Мероприятие посетили многие отечественные звезды, в том числе Ян Цапник. Актер признался, что похудел ради новой роли, отказавшись от сладкого, мучного и спиртного.

Некоторые фанаты поддержали кумира и заявили, что он помолодел. Другие пользователи Сети считают, что похудение не пошло звезде на пользу.

«Утратил харизму. Стал какой-то безликий», - заявили поклонники.

Цапник известен зрителям по многим проектам, в числе которых «Бригада», «Огниво», «Зять», «Свободные отношения», «Конец славы», «Вратарь Галактики» и другие.

В «Бригаде» актер сыграл предпринимателя Артура Лапшина. По словам самого Цапника, он получил эту роль, «открыв дверь с ноги» в кабинет режиссера Алексея Сидорова.

Актер Ян Цапник появился на публики после феноменального похудения и поразил поклонников. Зрители не узнали артиста на фото в Сети - так сильно он изменился, сообщил сайт Passion.ru.

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