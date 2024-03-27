Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall

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«Прости», - написала Пугачева.

В этой публикации Манижа назвала «публичной пыткой» задержание таджикских боевиков российскими силовиками.

Важно и то, что ранее обе артистки не поддержали специальную военную операцию, а также не принесли соболезнований пострадавшим и семьям погибших в результате страшного теракта в Красногорске.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о запуске процедуры признания Пугачевой иноагентом в России.

В ее необходимости усомнился музыкант Юрий Лоза, отметивший, что артистка якобы ничего не говорила против страны.

При этом адвокат Александр Добровинский заметил, что россияне и дальше смогут слушать Пугачеву в случае ее признания иноагентом.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.