Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин за жестокое задержание террористов, стрелявших в посетителей в подмосковном Crocus City Hall. Артистка высказалась под постом коллеги в социальной сети Instagram*.
«Прости», - написала Пугачева.
В этой публикации Манижа назвала «публичной пыткой» задержание таджикских боевиков российскими силовиками.
Важно и то, что ранее обе артистки не поддержали специальную военную операцию, а также не принесли соболезнований пострадавшим и семьям погибших в результате страшного теракта в Красногорске.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о запуске процедуры признания Пугачевой иноагентом в России.
В ее необходимости усомнился музыкант Юрий Лоза, отметивший, что артистка якобы ничего не говорила против страны.
При этом адвокат Александр Добровинский заметил, что россияне и дальше смогут слушать Пугачеву в случае ее признания иноагентом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.