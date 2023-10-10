Пугачева и Галкин превратят своих детей в израильтян
Поселившиеся в Израиле после отъезда из России певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* начали погружаться в жизнь на территории новой страны. Своих детей они предусмотрительно отдали в школу, где обучение идет только на иврите. Об этом сам юморист рассказал на своей странице в социальной сети.
«У нас была возможность отправить их в американскую школу. Прекрасная дипломатическая школа. Поверьте, мы могли себе это позволить. Но там иврит один час в день. А я хотел, чтобы Гарик и Лиза как новоиспеченные израильтяне говорили на иврите как на своем», - заявил юморист.
Галкин* признался, что сейчас тоже вовсю занимается языком и испытывает настоящую гордость за страну, в которой оказался. Он также отметил, что если бы мог, то вступил в ряды Армии обороны Израиля, чтобы дать отпор боевикам ХАМАС. Но, так как подобной возможности у артиста нет, то он начнет сдавать кровь для помощи раненым.
Выбор новой родины
Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали в Израиль весной прошлого года. Тогда певица уверяла, что это временный отъезд, и они вернутся в Россию, как только у детей закончатся каникулы.
СМИ писали, что перед отъездом звездные супруги якобы выставили на продажу замок в деревне Грязь. В октябре 2022 года на одном из концертов Галкин* опроверг слухи о планах продать знаменитую недвижимость в Подмосковье. Однако этой весной продюсер Сергей Дворцов сообщил НТВ, что замок все же купил человек, вхожий в семью.
По словам юмориста, смена России на Израиль стала осознанным выбором. Галкин* пояснил, что у него и супруги есть паспорта Евросоюза, и они вполне могли уехать в одну из 27 стран, но выбрали ближневосточное государство, потому что чувствуют себя там своими.
В октябре прошлого года Алла Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети пост, в котором поблагодарила поклонников за любовь, поддержку и умение отличать правду от лжи. Певица подчеркнула, что станет молиться за всех фанатов на Святой земле, где она счастлива.
С момента отъезда артистка возвращалась в Россию дважды. В первый раз она приехала на родину вместе с детьми в конце прошлого лета. В тот визит Примадонна побывала на похоронах единственного в истории президента СССР Михаила Горбачева. Однако на прощание со своим другом, певцом и танцовщиком Борисом Моисеевым Пугачева не осталась. Она пробыла в России около месяца, после чего улетела в Израиль с сыном и дочерью.
Весной 2023 года певица снова приехала в Россию, чтобы принять участие в похоронах модельера Валентина Юдашкина, который долго боролся с раком. Артистка попала в объектив камер фотографов, которые присутствовали на церемонии прощания с модельером на Троекуровском кладбище. Посетивший панихиду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообщался с Пугачевой, а на прощание поцеловал ей руку.
С журналистами певица говорить не захотела и после завершения траурной церемонии быстро села в машину и уехала.
*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.