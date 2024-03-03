03 марта 2024, 05:27

Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни. Об этом артистка сообщила в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*.

«Я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники», - заявила она.

Исполнительница также отметила, что в числе последних узнала о выходе своего альбома «Постскриптум» и поблагодарила своих слушателей.

Новый альбом артистки «P.S.» появился на стриминговых площадках 1 марта. В него вошли 20 треков, записанных во время ее юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, а также новинки, в частности, песни «Вольная», «Монолог» и «Анестезия».

Ранее певица Любовь Успенская обвинила Пугачеву в том, что она якобы «испоганила» песню «Россия» своим пением.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Соцсети Песни Музыка Алла Пугачева
03 марта 2024, 02:48
«Обещала придушить». Инстасамка поскандалила с Гагариной на шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) появилась на сцене музыкального шоу «Голос». Блогер напомнила коллеге по цеху Полине Гагариной об угрозах, сообщил Life.

Почти все члены жюри сразу же узнали Инстасамку и ее хит «За деньги - да». В итоге к ней повернулись все, кроме Антона Беляева. После этого эпатажная певица обратилась к Гагариной.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», - сказала певица.

В ответ Гагарина спросила у своей коллеги, есть ли у нее достойные треки.

«Как маме, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями», - отметила она.

Инстасамка стала оправдываться, что услышала родителей и «все исправила». В конце разговора исполнительницы мирно обнялись.

Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стала реакция одной из участниц проекта после того, как она прошла слепые прослушивания.

Шоу Голос Музыка Инстасамка
03 марта 2024, 02:18
Бондарчук ответил критикам фильма «Сто лет тому вперед»
РИА «Новости»
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Фантастический фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам одноименной повести Кира Булычева, имеет оригинальный сценарий. Об этом рассказал актер и режиссер Федор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

Фильм «Сто лет тому вперед» снял режиссер Александр Андрющенко. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский и Федор Бондарчук. Картина выйдет в прокат 18 апреля.

По словам Бондарчука, некоторые критикуют еще не вышедший на экраны фильм за вторичность по отношению к советскому мини-сериалу «Гостья из будущего».

«Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий», - заявил Бондарчук.

Актер и режиссер пообещал зрителям «визуальный аттракцион» спецэффектов и невероятное удовольствие от просмотра.

В январе «360» рассказал о самых ожидаемых кинопремьерах года.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры Актеры
03 марта 2024, 01:51
«Надо было удалять стопу». Отец Началовой признался, что винит себя в ее смерти
РИА «Новости»
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Композитор Виктор Началов признался, что до сих пор не смирился со смертью дочери, певицы Юлии Началовой, и винит себя, что своевременно не настоял на ее госпитализации. Об этом он рассказал в рамках программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Со смерти певицы прошло уже пять лет. Ее отец рассказал, что они с женой замечали ухудшение самочувствия у дочери, но она отказывалась обращаться к врачам. Теперь ее родители винят себя в том, что не смогли ее переубедить и силой заставить лечь в больницу.

Началов заявил, что надо было действовать также радикально, как поступил фигурист Роман Костомаров.

«Врачи там, конечно, боролись, но надо было, наверно, удалять стопу, как у Костомарова», - признался композитор.

Ранее врач Василий Шуров рассказал, какие ошибки Юлии Началовой привели певицу к смерти. По его словам, подагра была лишь поверхностным симптомом более страшной болезни, а именно - проблем с почками. Врачи назначили ей оптимальное лечение, ей даже стало лучше, но возникли проблемы с ногой, которые привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.

Музыка Юлия Началова
02 марта 2024, 21:40
Умер народный артист России Валерий Ивченко
РИА «Новости»
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Актер Валерий Ивченко умер в Санкт-Петербурге, ему было 84 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Валерий Михайлович Ивченко скончался 2 марта», - уточнили в сообщении.

Валерий Ивченко родился в городе Купянске Харьковской области. В 1978 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

До 1983 года он жил на Украине и играл на сцене Киевского драматического театра имени Ивана Франко, а потом его пригласили в труппу БДТ. Последней ролью Ивченко стала работа в моноспектакле «Кроткая» по повести Федора Достоевского.

Российские зрители также могли видеть Валерия Ивченко в таких фильмах, как «Замри, умри, воскресни», «Сирано де Бержерак», сериалах «Крот 2» и «Брежнев» и других.

Россия Театры Актеры

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