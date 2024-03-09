09 марта 2024, 23:13

Публика освистала Сергея Безрукова за критику выступления Алиева на турнире «Русский вызов»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Публика на турнире «Русский вызов» освистала члена жюри актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева. На это обратило внимание РИА «Новости».

Экс-чемпион по фигурному катанию Алиев выступал под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям номер понравился.

Безруков назвал фигуриста «большим мастером», при этом отметил, что Алиев изобразил «алкоголика», а номер должен быть более драматичным. На этих словах публика освистала артиста, заглушив его критику.

Ранее Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. Национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, которое основано на христианских понятиях всепрощения, милосердия и любви, отметил артист.

Фигурное катание Песни Актеры
09 марта 2024, 22:32
«Избавиться как можно быстрее». Собчак назвала телеканал НТВ пьющим ее кровь «клещом»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналистка Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с «клещом», который «пьет ее кровь». Почему она так считает, блогерша рассказала на своем YouTube-канале.

Собчак выразила недовольство тем, что журналисты НТВ в двух снятых телеканалом и посвященных ей документальных фильмах врывали ее слова из контекста и таким образом изменяли смысл сказанного.

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. <…> Если этот клещ - телекомпания НТВ, придется повозиться», - сказала телеведущая.

Ранее Собчак показала подписчикам новые покупки - сумку, пальто и шерстяной костюм. Сумка люксового бренда на официальном сайте продавца стоит 631 тысячу рублей, однако в продаже ее в настоящее время нет. Предмет верхней одежды оказался той же фирмы, что и наплечный аксессуар. Брючный костюм - от Loewe.

Также ведущая рассказала, что хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере.

Ксения Собчак Фильмы
09 марта 2024, 22:03
Актер из «Сватов» Анатолий Васильев прокомментировал новость о его госпитализации
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Информация о госпитализации актера Анатолия Васильева из-за травмы колена не соответствует действительности.  Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил сам артист.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», - сказал актер.

Ранее, как сообщил «Московский комсомолец», скорая забрала Васильева в больницу. Ему якобы диагностировали травму колена. По данным издания, 84-летнего артиста, известного по сериалу «Сваты», привезли в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Журналисты уточнили, что актер травмировался после падения. Врачи решили подстраховаться из-за возраста Васильева и поместили его в больничную палату.

Больницы Сериалы Врачи Театры Актеры
09 марта 2024, 19:27
Актер Вдовиченков назвал современных мужчин инфантильными и боязливыми
Читайте нас в: Google Новости
Актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру фильма Сарика Андреасяна «Онегин». Во время мероприятия он в беседе с сайтом kp.ru обрушился с критикой на современных мужчин, назвав их инфантильными.

Вдовиченков признался, что его любимая героиня в романе Пушкина «Евгений Онегин» - Татьяна Ларина. Актер выделил ее за искренность и смелость признаться главному герою в любви.

Владимир Вдовиченков отметил, что в выражении чувств не должно быть ограничений - это должен делать тот, кто больше хочет.

«Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся», - сказал он.

Актер пояснил, что мужчины зависят от мнения своих друзей о девушке. По его словам, молодым людям нежелательно обращать внимание на оценку приятелей.

На днях в семье Владимира Вдовиченкова случилось пополнение - он стал дедушкой. У его старшего сына Леонида с супругой Евгенией родился мальчик.

Кино Актеры
09 марта 2024, 19:02
Киркоров спел в Кремле перед пустым залом
Читайте нас в: Google Новости
Возобновивший творческую деятельность после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров вновь начал выступать в различных шоу. В Международный женский день он спел на праздничном концерте в Кремле, но при отсутствии публики, сообщил «Московский комсомолец».

Журналисты пояснили, что номер дуэт певца с Люсей Чеботиной снимали заранее, утром, когда зал был пустым. По данным издания, зрители, которые очно присутствовали на концерте в Кремле, очень удивились, увидев Киркорова в эфире.

Уточняется, что причина такой скрытности в сильной загруженности Киркорова. Он не смог выступить вечером, так как участвовал в другом проекте.

На этом же концерте было заявлено выступление певицы Кристины Орбакайте , однако из-за резких высказываний ее матери Аллы Пугачевой о России артистку не пустили в Кремль в последний момент.

Кремль Филипп Киркоров Концерты

Новости по теме