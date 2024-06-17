«Птичка ранена». Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа

«Ваша птичка немножко ранена… но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку», - написала Лобода.

Она призналась, что ее уговаривали отменить выступления, но певица отказалась. Лобода исполнила старые хиты на концерте в Вене.

Ранее концерт певицы в Латвии закончился скандалом. Во время выступления на дне города Даугавпилс поклонники обратили внимание, что артистка не попадала в ноты и у нее появились большие проблемы с голосом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена