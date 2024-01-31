31 января 2024, 00:03

Психолог объяснил, почему Кудрявцева плеснула водой в участницу шоу Малахова

РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула стакан воды в лицо одной из участниц программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» из-за эмоционального истощения, вызванного разводом. Об этом сайту kp.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, когда в жизни человека происходят какие-то травмирующие события или же ситуации, вызывающие большую гамму чувств и эмоций, то его психике приходится тратить много ресурса. Под последним психолог понимает «запас жизненных сил», необходимых для анализа информации и формировании на нее адекватной реакции.

«Человек в процессе развода, еще и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать», - заявила Алексеева.

Кудрявцева и без этого много времени тратит на работу с личными историями людей, в которых хватает трагических моментов. В программе Малахова она посочувствовала белорусскому музыканту Виктору Мохневу, брошенному матерью мальчиком в общественном туалете. Он прошел детский дом, пока не попал в новую семью. Его мать телеведущая и облила водой, не поверив в ее раскаяние.

Кудрявцева просто не сдержала эмоций, потому что она живой человек, подчеркнула Алексеева. Психолог также отметила, что общественность часто требует от публичных людей «ходить в белом пальто» и лгать о том, что их якобы ничего не волнует и не трогает.

Ранее психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг рассказала, что Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье.

Россия Лера Кудрявцева Телевидение Андрей Малахов
30 января 2024, 23:45
Солист группы «Би-2» Бортник вылетел из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
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Музыкант Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме — в общей камере на 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Би-2».

Участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете. Миграционная служба Таиланда обвинила музыкантов в нарушении миграционного и трудового законодательств страны. Сначала участникам группы назначили штраф, после чего направили в миграционную тюрьму.

Позже стало известно, что только Егору Бортнику* разрешили покинуть тюрьму и улететь в Израиль , так как он является гражданином этой страны. Остальным участникам группы отменили ранее согласованный отъезд в Израиль. Они остаются в миграционной тюрьме.

От встречи с российским консулом музыканты отказались.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Музыкант Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме - в общей камере на 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Би-2».

Штрафы Израиль Концерты Тюрьмы Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 21:57
Михалков рассказал о судьбе Пугачевой после возвращения в Россию
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в интервью ТАСС.

По мнению Михалкова, у граждан страны поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда за рубеж. В случае возвращения артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое она имела до начала спецоперации.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые могут обойтись без Челябинска, Мурманска, Владивостока или Костромы», - сказал он.

Режиссер также не стал исключать возможность совместной работы с вернувшимися в Россию артистами, если те продемонстрируют переосмысление ситуации. Также Михалков не сможет работать с человеком без чувства уважения к нему.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев предположил, что Алла Пугачева уехала из России из-за своего мужа шоумена Максима Галкина*, который уговорил ее на этот шаг.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Режиссер Россия Алла Пугачева Никита Михалков Максим Галкин
30 января 2024, 19:20
Вокалисту группы «Би-2» Бортнику разрешили улететь в Израиль
РИА «Новости»
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Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2) стал единственным членом коллектива, которому разрешили покинуть миграционную тюрьму Таиланда. В данный момент артист находится в аэропорту, где ждет рейса в Израиль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале коллектива.

Авторы публикации подчеркнули, что остальным участникам группы в согласованном заранее вылете в Израиль отказали. Они остались в миграционной тюрьме.

Группу «Би-2» задержали 24 января после их выступления в Пхукете. Миграционная служба Таиланда заявила, что артисты дали концерт без получения лицензии на трудовую деятельность, которая является обязательной для иностранцев.

Сначала музыкантам назначили штраф, а после отправили в миграционную тюрьму.

На помощь артистам попытались прийти российские дипломаты, но участники коллектива отказались с ними общаться. После этого руководство миграционной службы отменило ранее согласованный отъезд музыкантов в Израиль.

По данным представителей коллектива, группу держат в общей камере на 80 человек.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Тюрьмы Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 19:02
Умер блюзовый гитарист Юрий Ильченко
РИА «Новости»
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Один из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов России Юрий Ильченко умер в возрасте 70 лет. О смерти бывшего музыканта групп «Машина времени» и «Земляне» сообщил в своем Telegram-канале журналист Владислав Бачуров.

Свое сообщение он сопроводил архивной записью концерта «Рок против танков» от 22 августа 1991 года, где Ильченко выступал в основном составе группы «Мифы» - одного из старейших рок-коллективов Советского Союза.

Уроженец Ростова-на-Дону, еще ребенком Ильченко вместе с родителями переехал в Ленинград. Любовь к музыке ему досталась по наследству от отца - фортепианного мастера. Именно он подарил сыну первую самодельную гитару.

Музыкальный инструмент открыл будущему исполнителю дорогу в ленинградский рок-андеграунд. За свою карьеру Ильченко выступал во многих коллективах, тесно сотрудничал с «Машиной времени», заменил Игоря Романова в группе «Земляне», принимал участие в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус».

Кроме музыкальной карьеры, Ильченко писал книги под псевдонимом Седов Б. К. Из-под его пера вышли произведения «Знахарь», «Воровской шансон» и «Отпетые мошенники». В 1997 году музыкант надолго уехал в США, но после вернулся в Россию.

Россия Музыка

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