«Психанули не по-детски». Снятая с эфира Наташа Королева впервые выступила после скандала

Королева, как сообщил «Московский комсомолец» , вышла на сцену в облегающем платье и с желтым чемоданчиком и исполнила свои главные хиты. Зрители тепло приняли певицу. Билеты на концерт разлетелись очень быстро.

«Те, у кого душа просит, могут и танцевать. Мне сказали, что сегодня нам можно все!» - заявила со сцены артистка.

Она отметила, что очень довольна концертным залом и сравнила его с Кремлевским дворцом.

«Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», - рассказала звезда Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении. Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта уже второй год подряд. На каникулах артистку сопровождает супруг - танцор Тарзан.