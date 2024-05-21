21 мая 2024, 10:51

«Психанули не по-детски». Снятая с эфира Наташа Королева впервые выступила после скандала

РИА «Новости»
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Снятая с эфира певица Наташа Королева дала концерт в Пятигорске впервые после скандала. Заведенная публика встретила артистку овациями.

Королева, как сообщил «Московский комсомолец» , вышла на сцену в облегающем платье и с желтым чемоданчиком и исполнила свои главные хиты. Зрители тепло приняли певицу. Билеты на концерт разлетелись очень быстро.

«Те, у кого душа просит, могут и танцевать. Мне сказали, что сегодня нам можно все!» - заявила со сцены артистка.

Она отметила, что очень довольна концертным залом и сравнила его с Кремлевским дворцом.

«Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», - рассказала звезда Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении. Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта уже второй год подряд. На каникулах артистку сопровождает супруг - танцор Тарзан.

Концерты Музыка Пятигорск Шоу-бизнес
21 мая 2024, 04:06
Урганту и Познеру предложили работу в Европе
РИА «Новости»
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Ведущие Первого канала Иван Ургант и Владимир Познер, которые уже два года сидят без эфиров, решили уехать из России. Им предложили заработать на гастролях в Европе.

Телеведущие отправятся в тур через неделю, сообщило издание «7дней».

С программой «Путешествия Познера и Урганта» они посетят нидерландские, швейцарские и немецкие города, причем самые дешевые билеты на концерт обойдутся желающим в 49 евро, а самые дорогие - в 249.

«Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов», - пообещали организаторы.

Последние отметили, что в проекте сочетаются разные жанры, начиная от познавательных бесед и заканчивая «искрометным интеллектуальным стенд-апом».

Издание отметило, что билеты на их выступления в Цюрихе и Амстердаме «смели» уже в первые часы после начала продаж. Чуть более низкий спрос в Берлине и Франкфурте-на-Майне.

Ранее Ургант уезжал в Грузию , чтобы провести там майские праздники. Он отправился в путешествие после скандала, разгоревшегося вокруг юбилейного концерта Булата Окуджавы, где планировалось, что он споет песню «Нам нужна одна победа». В последний момент его выступление отменили.

Европа Иван Ургант Владимир Познер
21 мая 2024, 02:39
Невестка Орбакайте зажгла на концерте Меладзе в Лос-Анджелесе
РИА «Новости»
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Невестка певицы Кристины Орбакайте Алена Краснова появилась на концерте Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе. Супруга Никиты Преснякова поделилась с подписчиками эмоциями после шоу, а также видео и фото.

Невеста Орбакайте посетила выступление Меладзе вместе с мужем, сообщил журнал The Voice.

Краснова подпевала артисту, танцевала с подругами и подпевала почти каждой песне. Она даже смогла сфотографироваться вместе с певцом на память.

После концерта супруга Преснякова отправилась вместе с ним в бар, где они продолжили веселиться.

Краснова также призналась, что больше всего ей нравится трек Меладзе «Я не могу без тебя».

Ранее Орбакайте решила поддержать сына , билеты на концерты которого неохотно раскупают. Мать Преснякова призвала поклонников на помощь, рассказав о скидках на билеты на его предстоящие выступления.

О том, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена , ранее заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, с тем материалом, который он сейчас делает, популярным в США он не станет.

Концерты Россия Музыка Валерий Меладзе
21 мая 2024, 02:16
Продюсера «Кино» и «Аквариума» Андрея Тропилло похоронят в Петербурге
РИА «Новости»
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Одного из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрея Тропилло похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания пройдет в четверг, 23 мая.

Отпевание пройдет в Евангелически-Лютеранской церкви Святой Екатерины, расположенной на Большом проспекте Васильевского острова у Тучкова моста, сообщила «Фонтанка».

Сами похороны состоятся на Смоленском кладбище в 14:15 по московскому времени. После этого в клубе «Грибоедов» планируют провести поминки.

По данным издания, родственники Тропилло хотят установить на его могиле памятник. Сейчас они ищут скульптора, а также собирают деньги на установку надгробия.

Тропилло скончался на 74-м году жизни в своей квартире в Финляндии. Его тело нашли соседи.

По словам писателя Платона Беседина, Тропилло был «человеком-эпохой» , легендой русской рок-музыки, подарившим людям «искренний, независимый звук».

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев назвал его «Великим и Ужасным» гением , который много сделал для их музыкального коллектива.

Санкт-Петербург Смертность Музыка
20 мая 2024, 23:02
«Очень люблю работать». Зоя Бербер рассказала, когда вернется к съемкам после родов
пресс-служба ОК
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Актриса Зоя Бербер ждет второго ребенка. В новом выпуске «ОК на связи!» она раскрыла его пол, а также рассказала, когда планирует вернуться к работе.

Актриса призналась, что ее беременность протекает хорошо - без токсикоза и гормональных всплесков. Сейчас она в основном отдыхает - много ест и спит. Но уже скучает по работе и планирует возвращение к съемкам.

«Знаешь, как это было с первой беременностью. Это меня не красит, но это факт. На шестой день [с момента] рождения ребенка я уехала в Будапешт. На проект, если помнишь, был такой - „Большие гонки“ <…> В этот раз будет поспокойнее. Через месяцок я надеюсь уже войти в проекты, потому что ждут - это так приятно», - рассказала Бербер ведущему.

Актриса призналась, что ждет мальчика, но имя ему пока не выбирали.

«Когда вот родится, посмотрится - и тогда поймется», - объяснила Бербер.

Актриса рассказала и про свою свадьбу. По ее словам, платье она нашла в Минске. Позвала хорошего ведущего, а друзьям-артистам запретила приходить на праздник с «творческими» подарками.

«Это была запрещенка. Было запрещено кому-либо из друзей-артистов напрягаться, напрягать одно место, надо было отдыхать. Поэтому Селиванов Владимир у меня не пел, Сережа Молчанов стендап не читал, Кристина Асмус стихи тоже не читала, ничего такого не делала. Нет, надо было, чтобы все отдохнули», - отметила Бербер.

По ее словам, все задуманное в итоге получилось.

Дети Беременность Кино Свадьбы Работа

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