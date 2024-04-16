Протодиакон Кураев сообщил о восстановлении его в священническом сане
Протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская православная церковь вернула ему сан священника, которого он был лишен по решению патриарха РПЦ Кирилла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее», - сказано в церковном указе КПЦ.
Ранее Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов.
«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.
* Признан Минюстом иноагентом