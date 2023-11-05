В конце сентября один из подписчиков Бони написал на нее заявление в полицию. Он вступил в платный Telegram-канал блогера, чтобы увидеть преображение ее лица после пластической операции. Однако девушка якобы не показала новый облик, несмотря на обещания.

Боня отказалась возвращать деньги подписчикам, объяснив это тем, что она не набрала нужного количества фолловеров. Люди платили по 1300 рублей, что посмотреть на изменившуюся звезду, уточнили авторы статьи.

«МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы», - говорится в публикации.

В июле 2023 года Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков за призыв в соцсети на ретрит с запрещенными в РФ галлюциногенными отварами. Сама блогер напомнила, что живет за границей 12 лет и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны.