05 ноября 2023, 13:30

Против Виктории Бони не стали возбуждать дело о мошенничестве — СМИ

РИА «Новости»
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В отношении блогера и телеведущей Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело по статье о мошенничестве. МВД не нашло оснований для привлечения звезды к ответственности, сообщил Telegram-канал Shot.

В конце сентября один из подписчиков Бони написал на нее заявление в полицию. Он вступил в платный Telegram-канал блогера, чтобы увидеть преображение ее лица после пластической операции. Однако девушка якобы не показала новый облик, несмотря на обещания.

Боня отказалась возвращать деньги подписчикам, объяснив это тем, что она не набрала нужного количества фолловеров. Люди платили по 1300 рублей, что посмотреть на изменившуюся звезду, уточнили авторы статьи.

«МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы», - говорится в публикации.

В июле 2023 года Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков за призыв в соцсети на ретрит с запрещенными в РФ галлюциногенными отварами. Сама блогер напомнила, что живет за границей 12 лет и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество
05 ноября 2023, 14:05
Галкин опубликовал фото с Пугачевой в Латвии
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Юморист Максим Галкин* поделился фотографией со своей супругой Аллой Пугачевой. По его словам, сейчас они находятся в Латвии. Об этом шоумен заявил на странице в Instagram**.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», - отметил Галкин* в соцсети.

Певица в начале ноября пересекла границу в Псковской области и приехала на поезде в Москву. Журналисты засняли, как она въезжает в замок в деревне Грязь в Подмосковье. СМИ связали ее возвращение в Россию с подготовкой к частным концертам и выпуском новых песен.

Сама она еще не комментировала поездку в Россию. Журналисты предположили, что эстрадная исполнительница выступит на закрытых мероприятиях. Ее муж предупредил поклонников, что концерты Пугачевой в Израиле перенесут на весну. Юморист запланировал провести несколько шоу в марте и апреле в разных городах.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Юморист Максим Галкин * поделился фотографией со своей супругой Аллой Пугачевой. По его словам, сейчас они находятся в Латвии. Об этом шоумен заявил на странице в Instagram**.

Латвия Алла Пугачева Иноагенты
05 ноября 2023, 04:43
Шабутдинов не жаловался на условия в СИЗО, в камере он читает Ремарка — ОНК
Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
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Арестованного по делу о мошенничестве бизнес-коуча Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве. Блогер на условия содержания не жалуется, сообщил РИА «Новости» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший Шабутдинова в субботу.

«Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится», - сообщил Мельников.

Ответсек ОНК заявил, что в камере блогер читает произведения Эрих Мирии Ремарка.

Известному блогеру предъявили обвинение в восьми случаях мошенничества. По версии следствия, обвиняемый убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги, если купят его курсы.

Шабутдинова заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере».

Суд Блогеры СИЗО
05 ноября 2023, 03:39
Дача Пугачевой в Подмосковье подешевела более чем вдвое
РИА «Новости»
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Стоимость дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске упала более чем в два раза. Цена недвижимости рухнула с 225 миллионов до 100 миллионов рублей. Об этом осведомленный источник сообщил Telegram-каналу Mash.

Цену снизили из-за срочности, чтобы быстрее найти покупателя на элитную недвижимость, сообщил источник. До недавнего времени на даче жил внук Пугачевой Никита Пресняков.

Дача построена в четыре этажа, в ней есть кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, несколько зон с каминами, бар, бильярдная. Территория оборудована спортивными и детскими площадками, при даче есть собственная береговая линия и пирс.

Именно они стали камнем преткновения для артистки в 2023 году. Саратовский обанкротившийся бизнесмен Анатолий Рыськов подал в суд на Пугачеву и ее дочь с требованием обеспечить доступ к береговой полосе и снести пирс на даче. В суде не уточнили, какое отношение Рыськов имеет к звездам и их даче. В начале февраля бизнесмен подал аналогичный иск против Филиппа Киркорова, ему тоже мешал пирс на даче звезды.

Алла Пугачева
05 ноября 2023, 03:01
Полиция не подтвердила факт обыска в квартире Цыгановой — адвокат
РИА «Новости»
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Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям», что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.

«Дозвониться до клиентов я не могу, дома никого нет», - рассказала Дручинина.

Адвокат отметила, что при разговоре с сотрудниками полиции факт обыска в квартире Вики Цыгановой в правоохранительных органах не подтвердили.

Ранее в официальном Telegram-канале Цыгановой ее супруг Вадим опубликовал тревожное видео , в котором сообщил, что к ним в дом пришли с обыском. Пост подписали «Собчак настучала», намекая на разногласия с телеведущей, которые возникли после скандального интервью Дудю.

Позже певица написала , что «все закончилось» и добавила, что изъяли «улики» - туфли и нейросеть. Именно они фигурировали в скандале с Ксенией Собчак. Подписчиков Цыганова отправила читать русскую классику и пообещала прокомментировать все завтра.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям» , что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.

Полиция

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