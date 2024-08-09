Против певицы Наргиз потребовали возбудить дело из-за татуировки с Бандерой

Артистку потребовали проверить по статьям «Реабилитация нацизма» и «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». По информации издания, у Закировой осталась недвижимость в Москве.

В 2022 году певице закрыли въезд в Россию на 50 лет. Сейчас она живет в Соединенных штатах.

На днях Наргиз в своем блоге продемонстрировала левую ногу, на которой было набито лицо Бандеры на фоне красно-черного флага. О планах сделать такую татуировку она заговорила прошлой осенью в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).