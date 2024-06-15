Протеже Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ

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Овсянникова и Киркоров пришли на премию в белых костюмах, лицо Марго скрывала белая мантия, которую король эстрады снял, чтобы показать публике обновленную внешность певицы. Ведущий церемонии поинтересовался, что же произошло.

«Это Филипп. Филипп говорит: „Марго, вы не думали себе что-то изменить?“ И я решилась. Если король говорит, надо делать», - призналась Марго.

Поклонники певицы не оценили перемен, пластику посчитали излишней.

Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших исполнителей на российском музыкальном олимпе. Ими стали Дима Билан и Анна Asti.