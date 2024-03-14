14 марта 2024, 11:17

«Просто смешно». Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали Пугачеву

РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали певицу Аллу Пугачеву в конфликте с народным артистом Стасом Михайловым и даже не стали ставить лайк под ее видео. Об этом он рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

Многие коллеги по цеху проигнорировали видео Примадонны с резким высказыванием в адрес Михайлова. Среди тех, кто не поддержал Пугачеву, не оказалось Пригожина и певицы Валерии.

В комментарии изданию «МК» продюсер сообщил, что он даже не подписан на Пугачеву в соцсетях и увидел нашумевший ролик в СМИ.

Он также ответил на вопрос о возможном бойкоте звездами Аллы Пугачевой. По его словам, этот конфликт мог быть выгоден для пиара певицы. Однако Пригожин считает, что Михайлов никого не оскорбил, выразив свое мнение, а вот Примадонна опустилась до недостойного поведения.

«Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас…. Это выглядит „фу“, просто смешно», - посетовал продюсер.

Несколько дней назад певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она сообщила, что нормальные люди больше не приедут на родину.

Соцсети Алла Пугачева Стас Михайлов Иосиф Пригожин
14 марта 2024, 10:56
«Подставила очень круто». Стало известно о мести Пугачевой актерам из «Улиц разбитых фонарей»
Global Look Press
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Актер Алексей Нилов рассказал о том, как певица Алла Пугачева отомстила артистам из «Улиц разбитых фонарей»: исполнительница заставила их спеть вместе на сцене Кремлевского дворца. Об этом он сообщил в программе RTVI «Развлечения».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы говорим: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. - „Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем“, - вспомнил актер.

Тогда артистам выдали бумажки с текстом, а сама певица решила, что они будут исполнять припев «Мадам Брошкиной».

Он объяснил, что во время съемок сериала мужчины не хотели петь песню «Позови меня с собой», потому что это напоминало им о ранней смерти автора композиции Татьяны Снежиной.

Нилов подчеркнул, что на экранах телевизоров было видно, как протестовали актеры, поэтому песню они исполнили «злобно». Однако неожиданно она всем понравилась, а сама Пугачева отзывалась о их подаче так: «Ну, пусть мальчики балуются».

Актер также признался, что не будет что-либо комментировать относительно позиции Примадонны. Но он добавил, что Пугачева - «великая женщина», которая добилась больших высот. По поводу высказываний певицы он заявил, что неизвестно, как старость повлияет на других.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила , что поведение Пугачевой объясняется возрастом артистки.

Песни Алла Пугачева Актеры
14 марта 2024, 03:10
«Опарыши и саранча». Шаляпин подобрал идеальный рацион для Волочковой
РИА «Новости»
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Певец Прохор Шаляпин рекомендовал балерине Анастасии Волочковой перейти на диету из опарышей и саранчи. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

Артист посетил дегустацию экзотических блюд от диетолога Марият Мухиной, где попробовал большое количество блюд с насекомыми.

Гостям мероприятия предлагали оценить на вкус пиццу с миксом насекомых, пирожки с личинками, саранчу с лимонником и бамбуковых червей. Кроме того, как признался Шаляпин, там он впервые попробовал лягушачьи лапки.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды», - заявил певец.

Шаляпин также признался, что ему понравилось печенье из перемолотых сверчков.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, что в красном мясе содержится большое количество микроэлементов, необходимых для нормальной работы всего организма.

Еда Питание Музыка Диеты Анастасия Волочкова
14 марта 2024, 02:19
Мария Шарапова вышла в свет без нижнего белья
РИА «Новости»
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Звезда мирового тенниса Мария Шарапова появилась на премьере мистического сериала «Яблоки не падают никогда» в смелом наряде. Фотографии с кинопоказа спортсменка выложила в социальных сетях.

Для выхода в свет Шарапова выбрала черный полупрозрачный комбинезон, отказавшись от бюстгальтера. Приличия образу придавал надетый поверх черный пиджак. Сумку и туфли спортсменка также выбрала в стиле «тотал блэк».

«Воскресный вечер я провела, приклеившись к экрану, наблюдая за невероятными выступлениями номинантов на премию „Оскар“, а сегодня увидела Аннет Бенинг в ее последней роли в фильме „Яблоки не падают никогда“», - рассказала Шарапова подписчикам.

Комментаторы высоко оценили внешность и образ теннисистки.

В декабре прошлого года Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с родителями. По словам спортсменки, ее отец был жестоким , но справедливым человеком.

Сериалы Фильмы Премьеры
14 марта 2024, 00:50
«За ней следили». Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева не могла зарабатывать в СССР большие гонорары. Об этом продюсер и третий супруг Примадонны Евгений Болдин рассказал изданию News.ru.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет в Тбилиси на стадион можно было купить с рук за 10 рублей. Доход от концерта получало государство, ведь за ней следили», - сказал он.

По словам Болдина, в город, где планировала выступать Пугачева, за две недели отправляли представителей Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС и других надзорных ведомств.

Они анализировали выступления артистки, чтобы понять в каких-то городах певица может заработать больше. Продюсер заверил, что с зарубежных гастролей Пугачева привозила доллары, но большая их часть отходила в государственную казну, подытожил Болдин.

Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев заявил, что певицу нужно признать иностранным агентом.

Рубль СССР Концерты Алла Пугачева

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