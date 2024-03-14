«Просто смешно». Пригожин объяснил, почему звезды не поддержали Пугачеву

Многие коллеги по цеху проигнорировали видео Примадонны с резким высказыванием в адрес Михайлова. Среди тех, кто не поддержал Пугачеву, не оказалось Пригожина и певицы Валерии.

В комментарии изданию «МК» продюсер сообщил, что он даже не подписан на Пугачеву в соцсетях и увидел нашумевший ролик в СМИ.

Он также ответил на вопрос о возможном бойкоте звездами Аллы Пугачевой. По его словам, этот конфликт мог быть выгоден для пиара певицы. Однако Пригожин считает, что Михайлов никого не оскорбил, выразив свое мнение, а вот Примадонна опустилась до недостойного поведения.

«Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас…. Это выглядит „фу“, просто смешно», - посетовал продюсер.

Несколько дней назад певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она сообщила, что нормальные люди больше не приедут на родину.