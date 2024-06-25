«Просто сбежал». Отец Шарлота предположил, как появилась информация о гастролях певца

По словам отца артиста, о планирующемся гастрольном туре сына он узнал из СМИ. Он выдвинул три варианта, как это сообщение могло появиться в Сети.

«Первое, ему ни с того, ни с сего разрешили выйти в интернет и, допустим, выезд на гастрольный тур. Но это все выглядит нелепо. Второй вариант, что он просто сбежал или афиширует себя таким образом: „Вот он я, кому я нужен, можете меня на туре увидеть“. И третий вариант, что это вообще делал не он. И знает ли он, что он уже билеты продает почти что?» - поделился отец певца.

Он сообщил, что навещал сына в пятницу, 21 июня, и провел почти целый день. При этом артист ничего не говорил ему про тур. Отец Шарлота добавил, что связаться с адвокатом не удалось, так как он находится на заседании.

«Чтобы навестить сына, мне следователь должна дать разрешение. Разрешение дается два раза в месяц. Лимит на июнь исчерпан, поэтому я могу только в июле попросить, если она мне даст, и тогда ими воспользоваться. Все не так просто», - уточнил он.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России на своей странице в социальной сети Instagram*. Артист планирует посетить с концертами Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород и Казань с 1 по 12 июля.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.