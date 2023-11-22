«Просто глупость, весь ум ушел в творчество». Отец Шарлота — о поступке сына

«[Произошедшее -] не больше, чем глупость. Весь ум ушел в творчество, а IQ осталось где-то сзади - только так могу оценить [его поступок]», - сказал отец музыканта.

По его словам, он не виделся с сыном уже больше года. Он уже взрослый, уехал за границу, более никаких контактов не было, пояснил собеседник «360».

Мужчина добавил, что переживает за сына. Комментировать возможное наказание за сожжение паспорта отец певца не стал, пояснив, что ему сложно давать какие-то оценки, не имея юридического образования.

«Конечно [переживаю за него], это же мой сын. Я не юрист, не знаю, какое предусмотрено наказание за такие проступки. Будет арест, будем смотреть, чем помочь. Пока я смотрю, что будет дальше», - пояснил он.

Правоохранительные органы, по его словам, с ним не связывались. На вопрос о том, как давно артист стал занимать такую позицию, мужчина затруднился ответить из-за того, что они давно не поддерживают связь.

«Когда мы жили вместе, ничего такого не было, а когда он уже отделился от нас, может быть, что-то произошло, но мы уже перестали к этому времени контактировать, поэтому я не знаю, что там было», - заключил собеседник «360».

Задержали артиста в аэропорту Пулково. По информации «Mash на Мойке» , против Шарлота составляют протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

Сам Шарлот уже извинился за сожжение российского паспорта. По его словам, он совершил такой поступок из-за «осечки в понимании происходящего». Музыкант добавил, что доверял ложной информации и раскаивается.

«Простите. Я больше так не буду», - сказал певец.

Видео с извинениями артиста опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В описании к ролику она заметила, что Шарлот не совсем адекватно оценивает ситуацию.