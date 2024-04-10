10 апреля 2024, 13:17

«Просил за сына»: продюсер Дворцов раскрыл детали возвращения Урганта на ТВ

РИА «Новости»
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Шоумен Сергей Дворцов считает, что ведущий Иван Ургант в ближайшее время может возобновить свою телевизионную карьеру благодаря вмешательству своего отца Андрея. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Дворцов предположил, что Ургант-младший сможет вновь появиться на экранах Первого канала с его вечерним шоу.

«Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан», - предположил шоумен.

Он также отметил, что Ургант до сих пор не изменил своей позиции по спецоперации и не выразил публичную поддержку российской армии. По мнению Дворцова, такое поведение неприемлемо, учитывая, что ведущий получил широкую известность именно в России.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона - осенью этого года.

Первый канал Иван Ургант Телевидение Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 14:01
Стало известно, зачем Пугачева ежемесячно отправляет в Россию полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева, покинувшая  Россию, продолжает ежемесячно переводить на родину около 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение примадонны.

Большая часть средств расходуется на содержание и охрану усадьбы артистки в деревне Грязь в Подмосковье. На обеспечение безопасности уходит примерно 150 тысяч рублей, еще порядка 70 тысяч - на услуги садовника.

Кроме того, в непосредственной близости от поместья проживает личный водитель артистки, Игорь Польшиков, который заботится о младшем племяннике Пугачевой, мама которого скончалась в прошлом году.

«Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», - отметил источник из окружения примадонны.

Помимо усадьбы в Подмосковье, в собственности Пугачевой остается недвижимость в столице - трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице, а также апартаменты в районе Арбата. Общая стоимость этих квартир - около 300 миллионов рублей.

Знакомые певицы также заявили о ее планах вернуться в Россию летом. Артистке нужно прилететь на Родину по делам.

Россия Алла Пугачева Деньги
10 апреля 2024, 12:02
Блогера Гоар Аветисян проверят на экстремизм
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Следственный комитет проведет проверку на экстремизм в отношении бьюти-блогера Гоар Аветисян. Инициатором стал казахстанский активист Антон Бударов, который обвинил визажистку в дискредитации России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Аветисян разместила в запрещенной соцсети видео, в котором обсуждалась смерть гражданской супруги бывшего министра Казахстана Салтанат Нукеновой. В ролике упоминалась страница кузена покойной, Айтбека Нукенова. Это и стало причиной обвинений.

Бударов заявил, что взгляды Нукенова дискредитируют Россию и содержат экстремизм. По его мнению, поддержка такого человека недопустима и бросает тень «иностранного агента» на саму Аветисян.

Активист подал в СК заявление с требованием проверить Аветисян на предмет экстремизма. К самому Нукенову у него вопросов не возникло.

Ранее журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских.

Блогеры Следственный комитет России
10 апреля 2024, 02:58
Актриса Блейк Лайвли появилась на публике в колье с жемчугом вместо бюстгальтера
РИА «Новости»
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Прилетевшая на съемки в Италию американская актриса Блейк Лайвли облачилась в откровенный белый костюм, в котором бюстгальтер ей заменило жемчужное колье. Кадры с ней опубликовало издание Daily Mail.

Актрису подловили папарацци, когда она находилась на съемочной площадке фильма «Простая просьба-2». Лайвли появилась на публике в откровенном образе.

Она предстала в стильном белом костюме, состоящем из широких брюк и укороченного жакета с завышенной талией. При этом он оказался без спинки, которую заменили жемчужные нити. На груди она также разместила несколько жемчужных ожерелий, заменивших ей, вероятно, еще и бюстгальтер.

Свой образ она дополнила широкополой шляпой в тон и круглыми солнцезащитными очками. Стилисты собрали ей волосы в хвост, а визажисты сделали нюдовый макияж.

Ранее возлюбленная актера Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana в прозрачном платье и чулках.

США Италия Одежда Голливуд Фильмы Актеры
10 апреля 2024, 02:42
Дружбе конец? Киркоров назвал Пугачеву бабушкой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» на телеканале НТВ назвал Аллу Пугачеву бабушкой. Эта реплика вызвала бурную реакцию в зрительном зале, сообщило издание 7days.

После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. Но недавние публичные высказывания Примадонны о России видимо стали последней каплей для бывшего мужа.

Киркоров высказался о певице в шутку на шоу. Это произошло в рамках конкурса юмористических выступлений, где звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание самой забавной персоны.

Исполнитель назвал Пугачеву бабушкой, что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.

«Не бабушка, а подруга», - добавил артист, что еще больше развеселило судей.

Ранее Киркоров впервые раскрыл тайну о любимых женщинах. Откровенным заявлением артист поделился в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров Алла Пугачева

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