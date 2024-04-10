«Просил за сына»: продюсер Дворцов раскрыл детали возвращения Урганта на ТВ

Дворцов предположил, что Ургант-младший сможет вновь появиться на экранах Первого канала с его вечерним шоу.

«Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан», - предположил шоумен.

Он также отметил, что Ургант до сих пор не изменил своей позиции по спецоперации и не выразил публичную поддержку российской армии. По мнению Дворцова, такое поведение неприемлемо, учитывая, что ведущий получил широкую известность именно в России.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона - осенью этого года.