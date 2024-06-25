25 июня 2024, 12:33

«Прошу об исцелении моих хворей». Здоровье телеведущего Корчевникова ухудшилось

Global Look Press
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Телеведущий Борис Корчевников стал хуже себя чувствовать. В YouTube-шоу «Не Пруст» он признался, что ежедневно просит Бога о здоровье.

«Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», - сказал он.

Врачи выявили у телеведущего опухоль мозга девять лет назад. Он перенес несколько операций, но начались осложнения. В частности, Корчевников практически перестал слышать и сильно похудел. Он описал свою сегодняшнюю жизнь одним словом «тишина».

Артист заявил, что живет благодаря вере.

«Есть огромное количество вещей, которые с годами меня только ограничивают. Я в первую очередь про здоровье говорю. В каких-то вещах, проектах, задумках… Они все равно реализуются, я вижу! Я вижу руку Божию, вижу ее здесь!», - отметил он.

В Великобритании стартовали испытания индивидуальных вакцин против рака. Их будут производить отдельно под каждого пациента.

Болезни Телевидение Онкология Борис Корчевников
25 июня 2024, 13:24
«Будут бомбить». Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС
Global Look Press
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Актер Иван Охлобыстин коротко прокомментировал введение ЕС санкций против него. В Telegram-канале он поблагодарил Европейский союз за внимание к своей персоне.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», - написал актер.

Накануне ЕС представил новый санкционный список, который пополнили более 100 российских физических лиц и организаций.

Под ограничениями в том числе оказались такие деятели культуры , как Полина Гагарина, Ярослав Дронов (Shaman) и Вячеслав Манучаров. Санкции также ввели против трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

ЕС сразу же объявил о следующих санкциях. Министр иностранных дел Финляндии Элин Валтон уточнил, что разработка 15-го пакета начнется после вступления в силу предыдущих ограничений.

Санкции Евросоюз Актеры Шоу-бизнес
25 июня 2024, 13:07
Харламов подарил Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей
Freepik
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Актриса Катерина Ковальчук решила продемонстрировать обручальное кольцо, которое подарил ей комик Гарик Харламов. Стоимость украшения превысила полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, кольцо изготовлено из платины, декорировано бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке.

Журналисты уточнили, что украшение с камнем в один карат обошлось Харламову в шесть тысяч 750 долларов, что в переводе на рубли составило примерно 599 тысяч.

Недавно Ковальчук опубликовала в соцсетях ролик о том, как они с супругом проводят лето. На кадрах артистка пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке, рядом ее собака. Также на видео запечатлены моменты их катания на скутере с Харламовым.

Свадьбы Отношения Гарик Харламов Шоу-бизнес
25 июня 2024, 12:22
Компания Дэвида Бекхэма подала заявку в Роспатент
Global Look Press
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Компания бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures отправила заявку в Роспатент для регистрации товарного знака David Beckham. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении документацию.

По информации издания, под именем бренда можно будет производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги.

Футболист основал собственную фирму в 2014 году. Она управляет рекламными контрактами звезды с такими брендами, как Adidas, Tudor и Haig Club. В 2022-м Бекхэм продал 55% DB Ventures американской компании Authentic Brands Group, благодаря чему заработал около 270 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Coca-Cola снова захотела работать в России. Американская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Футбол Россия Бизнес Москва
25 июня 2024, 12:08
«Наконец-то я дома». Хаматова заявила, что пока не вернется из Латвии в Россию
Global Look Press
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Актриса Чулпан Хаматова после увольнения из Нового Рижского театра не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщил StarHit.

«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», - объяснила актриса.

По словам Хаматовой, она не задумывается о возвращении в Россию. При этом в 2023 году она рассказывала журналистам о звонках от влиятельных людей, которые предлагали ей помочь с переездом обратно.

Актриса призналась в беседе с латвийским телеканалом, что для нее сейчас невозможно быть в Москве около своих коллег.

На днях стало известно об увольнении Хаматовой из Нового Рижского театра, а также об отмене спектаклей с ее участием. СМИ написали, что худруку театра Алвесу Херманису не понравилась работа артистки. Он считает, что за два года ей так и не удалось найти своего зрителя.

Латвия Россия Театры Актеры Чулпан Хаматова

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