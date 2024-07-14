«Прошли через ад». Анна Заворотнюк рассказала, как справляется с утратой матери

Подписчики часто интересуются, как девушка справляется с потерей матери, а также желают сил и здоровья.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», - ответила пользователям Заворотнюк.

Она добавила, что перестала читать новости, так как в текстах много лжи. Это в какой-то степени облегчает страдания. Наследница артистки подчеркнула, что не видит смысла пропускать через себя все, что пишут в СМИ.

«А в моей повседневной жизни негативу больше почти неоткуда браться. Мне везет с людьми», - отметила она.

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она скончалась после долгой борьбы с тяжелейшим заболеванием - глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

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