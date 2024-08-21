21 августа 2024, 09:34

«Прошли большой путь». Харламов и Ковальчук несколько раз расставались до свадьбы

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Комик и телеведущий Гарик Харламов и его супруга Екатерина Ковальчук несколько раз расставались перед свадьбой. О проблемах в отношениях артист рассказал в беседе с Hello.

«Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба», - признался Харламов.

Он отметил, что в отношениях были недопонимания, но пара смогла преодолеть сложности. По словам комика, они с возлюбленной шли на компромиссы, так как осознавали, что не могут друг без друга жить.

Свадьба Харламова и актрисы Катерины Ковальчук прошла в начале августа в поместье Agalarov Estate. На торжество пришли знаменитые артисты и комики, в том числе актер Сергей Бурунов и певец Сосо Павлиашвили.

Свадьбы Отношения Гарик Харламов Шоу-бизнес
21 августа 2024, 09:57
Ни брачного контракта, ни мирового соглашения. Лопес подала заявление на развод
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Певица Дженнифер Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщил сайт TMZ.

По данным издания, артистка действовала без адвоката. У супругов нет ни брачного контракта, ни мирового соглашения. В поданных документах певица обозначила, что их отношения с Аффлеком закончились 26 апреля этого года.

Авторы статьи отметили, что Лопес не случайно выбрала именно 20 августа для подачи документов в суд, так как два года назад в этот день она и Аффлек отметили свадьбу примерно за восемь миллионов долларов.

Ранее источник Page Six сообщил, что развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Лопес и Аффлек потеряют несколько миллионов долларов и рекламные контракты.

Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
20 августа 2024, 09:57
«Губы, кстати, натуральные». Михалкова опровергла слухи о пластике
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Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с «Леди Mail» она рассказала, как справляется с критикой внешности.

«И хит хейта - конечно же, вопрос „Зачем такие губы накачала?“ Губы, кстати, натуральные. Но их объем усиливаю особым наложением помады», - пояснила она.

По словам артистки, раньше оскорбления недоброжелателей сильно огорчали, доводили до слез и сбивали творческий настрой.

Она отметила, что после прочтения негативных комментариев чувствует несправедливость.

«Вот стараешься, выкладываешься на сцене, вдохновляешь людей своей юмористической легкостью, а тебе в ответ такое. Несправедливо!» - посетовала Михалкова.

Она пояснила, что уже научилась воспринимать хейтеров спокойно. Актриса добавила, что негатив, который исходит от людей, говорит больше о их плачевном душевной состоянии.

«Поэтому таких бедолаг можно только пожалеть, простить, обнять. Но уж точно не обижаться на них», - заключила она.

Недавно певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сообщила, что избавилась от пухлых губ. По словам артистки, она наигралась и решила жить без пластики.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с « Леди Mail » она рассказала, как справляется с критикой внешности.

Актеры Пластические операции Шоу-бизнес
20 августа 2024, 09:17
«Огненная красотка». Алсу сфотографировалась в мини-шортах с кристаллами
РИА «Новости»
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Алсу снялась в мини-шортах с кристаллами на фоне заката. Снимки артистка опубликовала в социальной сети Instagram*.

Певица позировала в черном костюме, декорированном кристаллами. Топ и короткие шорты выгодно подчеркнули стройную фигуру Алсу. Образ артистка дополнила элегантной обувью с пайетками, серьгами Chanel и браслетами Van Cleef & Arpels.

«Зарядилась солнечной энергией. Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе», - подписала снимок исполнительница.

Она также поблагодарила всех за поддержку и добрые слова.

Поклонники активно прокомментировали пост Алсу, отметив ее красоту и цветущий внешний вид.

«Огненная красотка», «Расцвела», «Шикарная и благодарная», «Куколка», «Умница, красавица и просто прекрасная», «Нереально красивая, статная, интеллигентная», - написали пользователи.

Ранее StarHit сообщал, что Алсу подала новый иск в суд к бизнесмену Яну Абрамову, с котором они переживают развод. Предположительно, артистка намерена добиться снятия ареста с недвижимости и других спорных активов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Алсу Шоу-бизнес
20 августа 2024, 04:26
«Бездельник-побирушка». В сети опустили Смольянинова за очередные унижения в сторону России
РИА «Новости»
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Покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* вновь раскритиковали за провокационное высказывание в сторону РФ. Об этом сообщило издание A if.ru.

Речь идет об одном из последних интервью, где актер заявил, что Россия ничего не создала за последние 30 лет.

«Величие какое-то… Вашу мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала?» - спросил Смольянинов*.

В качестве примера он привел изобретения других стран. Например, IPhone, SpaceX, адронный коллайдер и другие технологии.

Высказывание актера возмутило пользователей сети. Aif.ru привел некоторые комментарии россиян.

«Уроду невдомек, что Большой адронный коллайдер строился с привлечением российских разработок и скоро Россия запустит свой собственный ускоритель NICA в Дубне», - заявил мужчина по имени Петр.

Пользователь Olga Afanasieva задала актеру встречный вопрос - что Смольянинов дал России за последние 30 лет? Другая россиянка - Виктория Пронина, поддержала недовольных комментаторов и заявила, что Россия не станет отчитываться перед актеришкой. Еще одна женщина - Ксю Бекирова - назвала артиста «скудоумным чушпаном».

Похожее мнение составила и Галина. Она заметила, что все русофобы повторяют слова Смольянинова* как мантру. По ее словам, обычно такие люди оказываются «бездельниками-побирушками».

Также людей рассмешила панамка актера. Внешне головной убор напомнил мухомор.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

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