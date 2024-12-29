29 декабря 2024, 01:11

Прощание с Янисом Тиммой. Единственному ребенку баскетболиста не дали увидеть отца в гробу

Unsplash
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Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру, на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Издание сообщило, что проститься с бывшим мужем Анны Седоковой пришло больше людей, чем ожидалось, из-за чего мероприятие затянулось. Родители Яниса, Аусма и Райтис, были рядом с его первой женой Саной Ошой, но 6-летний сын Кристиан так и не появился у гроба отца.

Решение оставить мальчика дома приняла его мать. По словам Саны, она считала, что церемония могла стать для ребенка слишком тяжелым испытанием. Более того, о смерти отца мальчик узнал всего несколько дней назад - Сана призналась, что долго не могла найти подходящие слова, чтобы сообщить сыну о трагедии.

Анна Седокова на похоронах тоже не появилась. После известия о смерти Тиммы у певицы произошел нервный срыв, и она попала в больницу. Причиной смерти баскетболиста, как сообщалось ранее, стал суицид.

Пресса ранее сообщила, что близкие Тиммы уверены - до самоубийства его довела Анна Седокова. По информации СМИ, полиция уже начала проверку певицы.

Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру , на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Спортсмены Дети Анна Седокова
28 декабря 2024, 17:26
Канадская актриса и супермодель Дейл Хэддон умерла из-за отравления угарным газом
Global Look Press
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Супермодель и актриса Дейл Хэддон из Канады скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила американская телерадиокомпания CBS News.

«Дэйл Хэддон была найдена мертвой в спальне на втором этаже в апартаментах», - сообщило издание.

По данным CBS News, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Утечка произошла в доме дочери модели Райан в округе Бакс в штате Пенсильвания 27 декабря. Также в доме находился 76-летний мужчина, личность которого не разглашается. За его жизнь сейчас борются врачи.

Дейл Хэддон родилась в Торонто в 1948 году. Одной из самых известных моделей мира она стала в 70-80-х годах и неоднократно входила в топ самых красивых женщин мира. В 1973 году она дебютировала в кино. Широкую известность Хэддон приобрела благодаря роли Перл Профет в фильме «Киборг». Всего в фильмографии актрисы 25 фильмов и ряд телешоу.

Ранее стало известно о смерти актрисы Оливии Хасси , сыгравшей главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли. Ей было 73 года. Артистка умерла дома, в окружении своих близких.

Канада Актеры
28 декабря 2024, 07:28
Умерла звезда итальянского фильма «Ромео и Джульетта»
РИА «Новости»
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Актриса Оливия Хасси, сыгравшая главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли, скончалась на 74 году жизни. Об этом сообщила газета The Hollywood reporter.

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Родившаяся в Аргентине артистка умерла дома, в окружении своих близких.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», - сообщили ее родственники в официальном аккаунте в Instagram*.

По информации издания, в 2008 году у актрисы обнаружили рак груди.

Среди известных фильмов, в которых снималась Хасси, были «Смерть на Ниле» 1978 года, «Черное Рождество» и мини-сериал «Иисус из Назарета». На момент съемок в «Ромео и Джульетт» артистке было всего 15 лет. Картина получила несколько «Оскаров», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее из жизни ушла испанская актриса Мариса Паредес. Она получила известность благодаря участию в фильмах кинорежиссеров Фернандо Труэбы, Агусти Вильяронга и Педро Альмодовара.

Италия Фильмы Актеры
28 декабря 2024, 04:52
Дудю пригрозили двумя годами тюрьмы
РИА «Новости»
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Против блогера и иноагента Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ).

В случае возбуждения уголовного дела Дудя* могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщил собеседник ТАСС.

В октябре этого года после того, как блогер выпустил интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, его уже привлекали к административной ответственности , причем это был не первый раз.

Ранее суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 года лишения свободы. Такое наказание она получила по делу об оправдании терроризма. В одном из интервью актриса одобрила террористические атаки украинских военных в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Уголовное дело Суд Блогеры Россия Юрий Дудь Иноагенты
27 декабря 2024, 19:49
«Мы больше не вместе». Пересильд-младшая рассталась с 17-летним Могильниковым
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Дочь Юлии Пересильд Анна, 15-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила о разрыве отношений со своим коллегой по съемочной площадке Ярославом Могильниковым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», - написала она.

Осенью 2024 года стало известно о романе между Анной и Ярославом. Их начали видеть вместе за пределами съемочной площадки.

На мероприятиях кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи актеры выглядели счастливыми и держались за руки. Однако свои отношения они всегда старались скрывать от публики.

Обращение знаменитости не произвело должного эффекта, и на нее обрушился шквал критики. Подписчики, как оказалось, не были удивлены этой новостью. Многие считают, что в 15 лет еще рано думать об отношениях.

Ранее Анна Пересильд снялась в бикини. В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.

Сериалы Сочи Отношения Актеры Юлия Пересильд Анна Пересильд

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