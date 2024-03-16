Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта

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«Прощание пройдет 18 марта в 12:00», - отметили в театре.

О смерти Ширвиндта стало известно в минувшую пятницу. Он умер в возрасте 89 лет. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

По данным Telegram-канала Mash, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. В 2020 году он переболел коронавирусом , на фоне которого развилась пневмония. А в 2022 году врачи диагностировали у артиста стенокардию.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста. Он отметил, что Ширвиндт был настоящей легендой отечественного театра и кино.

За свою карьеру Александр Ширвиндт исполнил множество ярких ролей. Его фильмография насчитывает почти 80 актерских работ.