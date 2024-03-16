16 марта 2024, 19:43

Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта

РИА «Новости»
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Прощание с народным артистом России, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом состоится в театре в понедельник, 18 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Прощание пройдет 18 марта в 12:00», - отметили в театре.

О смерти Ширвиндта стало известно в минувшую пятницу. Он умер в возрасте 89 лет. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

По данным Telegram-канала Mash, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. В 2020 году он переболел коронавирусом , на фоне которого развилась пневмония. А в 2022 году врачи диагностировали у артиста стенокардию.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста. Он отметил, что Ширвиндт был настоящей легендой отечественного театра и кино.

За свою карьеру Александр Ширвиндт исполнил множество ярких ролей. Его фильмография насчитывает почти 80 актерских работ.

Кино Театры Актеры
16 марта 2024, 12:59
«Из какого-то пустяка делаете кучерявую». Маковецкий отшутился в ответ на новость об ограблении
РИА «Новости»
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Народный артист России Сергей Маковецкий не подтвердил, но и не опроверг слухи об ограблении в Санкт-Петербурге. Он заявил «360», что обсуждать такое глупо.

«Ну вы что, [помешались] все? У нас больше нет тем для разговоров, для обсуждений в нашей стране? Ну что вы из какого-то пустяка делаете кучерявую? Все глупости», - сказал он.

Актер приехал в Санкт-Петербург со спектаклем «Не случайная встреча». РЕН ТВ сообщил, что после выступления Маковецкий решил прогуляться по городу вместе с крестником. Свои вещи, в том числе рюкзак с 195 тысячами рублей, он передал через водителя в камеру хранения отеля.

Артист заметил пропажу, когда забрал вещи, попил чай в ресторане и захотел расплатиться по счету. Крестник подтвердил кражу денег у Сергея Маковецкого, но сам актер отказался общаться с прессой.

Санкт-Петербург Кражи Актеры
16 марта 2024, 12:00
Юрий Антонов предупредил о больших изменениях в России после президентских выборов
Телеканал «360»
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В России выборы стали государственным праздником, и важно участвовать в них, заявил певец и композитор Юрий Антонов. Он проголосовал на своем избирательном участке и рассказал журналистам, каким видит будущее страны.

«Выборы - это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно», - сказал он.

Артисту подарили цветы. Он сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них независимо от местонахождения - дома, на гастролях или где-то еще - примут участие в голосовании.

«Я оптимист. Думаю, что после этих выборов начнутся изменения достаточно, я бы сказал, бурные. Изменения, которые назрели уже в стране», - заявил артист.

Избирательные участки открылись 15 марта, голосование продлится три дня.

Явка избирателей превысила 38%. Федеральной платформой дистанционного электронного голосования воспользовались более 80% заявившихся. К досрочным выборам за рубежом присоединились более 62 тысяч человек.

Музыка Выборы президента — 2024 Шоу-бизнес
16 марта 2024, 02:34
Анжелика Варум с третьей попытки спела на концерте с Агутиным
РИА «Новости»
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Певица Анжелика Варум не смогла с первого раза исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Ее супруг Леонид Агутин помог ей выкрутиться из ситуации.  Видео опубликовали фанаты семейного дуэта во «ВКонтакте».

Выступление проходило 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка вышла на сцену со своим мужем, но сбилась несколько раз с первых нот песни. После этого гитарист спародировал фальшивое пение Варум.

Она попробовала начать петь и снова не попала в такт. Когда певица рассмеялась, зрители поддержали ее аплодисментами. Тогда Агутин пришел на выручку супруге и пара смогла продолжить выступление. Комментаторы под видео назвали заминку «лучшим моментом концерта».

Ранее Леонид Агутин признался в провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен.

Концерты Песни Видео
16 марта 2024, 01:49
«Нужна помощь». Полина Гагарина испугалась за состояние Zivert на «Голосе»
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина обратила внимание на состояние своей коллеги Zivert, которая дебютировала в роли наставника в рамках 12-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», - заявила Гагарина.

Так певица отреагировала на состояние коллеги, которая сильно переживала за своих подопечных. С ней согласились и другие судьи проекта.

В этом выпуске выступали подопечные Zivert - Мажд Акрут и Ева Авакян. В их номерах прослеживалась общая космическая тема. Реакция певицы на их выступления была яркой. Она танцевала, пела и прыгала на сцене, а в какой-то момент даже прослезилась.

Сами вокалисты потом подтвердили, что именно такой реакции и добивались, что вызвало негодование у Гагариной. Zivert заступилась за своих подопечных. После этого Гагарина признала, что из них состоялся прекрасный дуэт.

Ранее бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин сообщил, что Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости , так как у него были подписаны контракты на участие в съемках четырех художественных фильмах одновременно.

Шоу Голос Россия Музыка

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