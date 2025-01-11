Прощание с актрисой Добровольской пройдет 14 января в МХТ имени Чехова

Траурная церемония пройдет 14 января в 10:00 по московскому времени. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«В 13:00 - отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)», - добавили в театре.

Добровольская ушла из жизни в 60 лет. В последний год артистка боролась с тяжелым заболеванием. В конце декабря третья жена Михаила Ефремова встретила свой юбилей, будучи прикованной к кровати, сообщил сайт kp.ru. По данным aif.ru , в течение последнего месяца жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи.

Артистка сыграла в кино, сериалах и спектаклях более 100 ролей. Она работала с режиссером Олегом Табаковым, ее любила вся страна.