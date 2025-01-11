11 января 2025, 16:12

Прощание с актрисой Добровольской пройдет 14 января в МХТ имени Чехова

РИА «Новости»
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На основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова состоится прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом ТАСС сообщила пресс-служа культурного учреждения.

Траурная церемония пройдет 14 января в 10:00 по московскому времени. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«В 13:00 - отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)», - добавили в театре.

Добровольская ушла из жизни в 60 лет. В последний год артистка боролась с тяжелым заболеванием. В конце декабря третья жена Михаила Ефремова встретила свой юбилей, будучи прикованной к кровати, сообщил сайт kp.ru. По данным aif.ru , в течение последнего месяца жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи.

Артистка сыграла в кино, сериалах и спектаклях более 100 ролей. Она работала с режиссером Олегом Табаковым, ее любила вся страна.

Кино Театры
11 января 2025, 10:33
Отец Киркорова попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной
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Отца певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в тяжелом состоянии. Артист попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной, сообщил Telegram-канал Mash.

В больницу 92-летний Киркоров попал 20 декабря. Мужчина жаловался на сильную одышку, и врачи выявили у него «двустороннюю пневмонию». Из легких звездного пациента откачали около литра жидкости.

По информации канала, певец не соблюдал рекомендации врачей и доверился сиделке, которая убедила его в эффективности тибетской медицины. Он делал прогревания, массаж, ставил пиявок и принимал травы. После отключения отопления в квартире артист промерз, и ему резко стало хуже.

Врачи выписали Киркорова из больницы и запретили ему снова увлекаться нетрадиционной медициной. Mash подчеркнул, что певец не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи.

Ранее ему запретили водить машину. По данным Mash, артист принимает препараты, среди побочных эффектов от которых значится несовместимость с вождением транспорта.

Больницы Филипп Киркоров Медицина Артисты
10 января 2025, 22:58
«Кремлевский волшебник». Джуд Лоу сыграет Владимира Путина
РИА «Новости»
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Популярный голливудский актер Джуд Лоу рассказал, что сыграет Владимира Путина в начале его политической карьеры. Об этом сообщило издание Deadline.

Свою роль Джуд Лоу исполнит в фильме «Кремлевский волшебник». Его режиссером выступил француз Оливье Ассайас.

Джуд Лоу уточнил, что еще не начинал работать над фильмом. Съемки в картине такого уровня актер сравнил с восхождением на Эверест.

«Я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О боже, что я сказал?“», - пояснил артист.

Впервые о съемках «Кремлевского волшебника» стало известно в мае 2024 года. Ассайас снимает картину по одноименному роману Джуалиано да Эмполи.

Variety пояснял, что роман, опубликованный еще в 2022 году, рассказывает историю молодого телепродюсера, который стал политтехнологом у «многообещающего сотрудника ФСБ». Авторы публикации предполагали, что прототипом политтехнолога стал Владислав Сурков.

Главную роль в «Кремлевском волшебнике» исполнит Пол Дано. Также в картине примет участие Алисия Викандер.

Голливуд Фильмы Владимир Путин Актеры Артисты
10 января 2025, 22:21
«Горько и печально». Актер Золотовицкий — о смерти Добровольской
РИА «Новости»
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Евгения Добровольская всегда была востребованной актрисой в театре и кино — в любом возрасте. Воспоминаниями о своей партнерше по работе поделился с 360.ru актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Умерла Женя Добровольская, моя многолетняя партнерша в театре, в кино, в разных других проектах. Конечно, горько и печально. Прекрасная актриса. В разное время своего возраста была востребована», - сказал он.

Кроме этого, он назвал Добровольскую хорошей матерью.

«Прекрасная мать, четверо детей. Подняла всех на ноги. Ужасно грустно, что ее не стало. Царство ей небесное», - добавил Золотовицкий.

О смерти актрисы стало известно в пятницу, 10 января. Как рассказали в пресс-службе МХАТ, в последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

Дети Болезни Кино Театры Актеры
10 января 2025, 21:18
Умер сыгравший в «Слове пацана» актер Михаил Левченко
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Актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. О смерти заслуженного актера России сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы будем помнить его - громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!» - написали в некрологе.

В пресс-службе отметили, что многие приходили в Камерный театр «на Левченко», на сцене он воплощал яркие образы, зрителей восхищала его харизма. В числе его работ - эпизодическая роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта роль стала одной из последних в его карьере.

Также сегодня стало известно о смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В последний год актриса боролась с тяжелой болезнью.

Актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. О смерти заслуженного актера России сообщили на странице театра в социальной сети « ВКонтакте».

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