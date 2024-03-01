01 марта 2024, 14:11

Промеса не выпустили из ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов

Global Look Press
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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Там полузащитнику грозит 7,5 года тюрьмы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, прокуратура родной страны спортсмена требует от Эмиратов выдать им футболиста. Так, полиция ОАЭ вчера не позволила нападающему «Спартака» вылететь со сборов в Россию. Они также запросили у Нидерландов документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.

Однако шанс улететь у полузащитника есть: если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из ОАЭ. У Нидерландов осталось примерно 24 часа. Доверенные лица спортсмена уже обратились за помощью к юристам.

Ранее жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием Промеса.

Спартак Футбол
01 марта 2024, 14:53
Гагарина заявила, что не отказывалась петь гимн России на матче сборной
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия — Сербия — всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия - Сербия - всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», - подчеркнула артистка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не выступит с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии, потому что она не смогла перенести запланированный до этого корпоратив. Кроме того, СМИ подчеркнули, что заказчики мероприятия надавили на нее, напомнив о неустойках по договору.

Пока известно, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. По некоторым версиям гимн России может спеть исполнитель Григорий Лепс.

Концерты Музыка
01 марта 2024, 14:38
Гарик Харламов назвал своих основных конкурентов-комиков
РИА «Новости»
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Комик Гарик «Бульдог» Харламов озвучил имена коллег, которых он видит возможными кандидатами на звание «лучшего комика страны». Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам юмориста, он сдержанно реагирует, когда его называют «лучшим комиком страны». Хотя ему льстит такое внимание, Харламов не считает себя единственным человеком, достойным этого титула. Он убежден, что среди других комиков найдутся те, кто вправе претендовать на это звание.

Харламов также назвал имена коллег, которых он считает достойными титула «лучшего комика страны». Среди них он выделил Азамата Мусагалиева, ведущего целого ряда шоу на ТНТ, а также Дениса Дорохова и Ивана Абрамова. По его мнению, эти артисты обладают талантом вызывать смех у аудитории и порой даже превосходят его самого.

Экс-возлюбленная Харламова Катерина Ковальчук уехала в США с актером Владиславом Ценевым. Поклонники узнали о расставании пары в начале года.

Интервью Гарик Харламов
01 марта 2024, 13:16
Певица Кэт Дженис умерла от рака в 31 год
Соцсети
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Певица Кэт Дженис умерла в 31 год от редкой формы рака. Семья артистки объявила об ее уходе в социальных сетях.

«Этим утром в окружении любящей семьи Кэтрин из дома детства мирно вошла в свет и любовь небесного создателя. Мы бесконечно благодарны за ваше проявление любви, которое Кэт и наша семья получили за последние несколько месяцев», - написал брат певицы Уильям Ипсан.

Дженис не могла поверить, что ее музыка достигнет таких высот. Она попросила пользователей TikTok сохранять ее песню Dance You Outta My Head, авторские права на которую она оформила на семилетнего сына, чтобы обеспечить его после смерти. Брат девушки благодарил ее фанатов за поддержку и любовь, которые они дарили ей.

Он также рассказал, что будет вести соцсети Дженис, и уточнил, что девушка оставила прощальное письмо и еще несколько песен, которые скоро выйдут. Он призвал поклонников и дальше слушать музыку его сестры и помолиться за семью.

Музыка Рак
01 марта 2024, 12:08
«Ничего не знаю об этом». Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании
РИА «Новости»
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Актер из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрий Яковлев опроверг сообщения, что его задержали с мефедроном в Москве. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Вообще ничего не знаю об этом», - сказал Яковлев.

Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

В разговоре с Mash мужчина тоже отрицал, что у него при себе были наркотики. Тем не менее он подтвердил, что патруль обыскивал его, но у него ничего не обнаружили. Помимо этого, он добавил, что не знает, завели ли на него уголовное дело или нет.

Ранее появилась информация, что 22 февраля сотрудники полиции , патрулируя район Ясенево Москвы, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Наркотики Задержания Уголовное дело Актеры

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