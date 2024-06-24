Прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера Моргенштерна

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина разыграла свою маму в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru. По заданию ведущей девушка рассказала по телефону о планах запустить курсы о женской проявленности с бубном и «норвежской степной свиньей».

Во время звонка Дилара заявила матери, что задумывается о том, что ей стоит начать вести такие курсы, потому что она сама очень женственная и это отмечают многие в ее окружении.

«И я вот решила, что возьму бубен и свинью степную норвежскую и буду этим всем заниматься», - пояснила она.

Делать это стоит не онлайн, продолжила девушка, а в обычном формате: снимать залы и рассказывать зрителям о женской энергии.

В ответ на вопрос, зачем ей бубен и свинья, Дилара ответила, что это ей сказали, «так будет лучше работать». Бубен поможет в донесении информации, а животное нужно для антуража, подчеркнула Зинатуллина.

Мать сначала осторожно поддержала новую идею дочери, но затем поинтересовалась, что у нее с голосом и не записывает ли она разговор. Тогда Дилара призналась, что это пранк.

Отдельно ведущая провела с гостьей небольшой блиц. Отвечая на вопросы, девушка призналась, что больше всего ценит в людях доброту и честность, в себе особенно любит глаза, а самой большой ее мечтой недавно была покупка квартиры в центре Москвы.

«Чтобы быть счастливым, нужно найти работу, которая тебе будет в кайф, нужно вкусно кушать, иметь позитивное окружение и желательно еще классную вторую половинку », - добавила Дилара.

На вопрос о том, что бы она никогда не смогла простить, блогер заявила, что не стала бы мириться с обманом.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.