Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой о беспилотниках

Ранее она обратилась в Генпрокуратуру, с просьбой проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма, потому что ведущая в одном из интервью «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников» на российские города.

«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах», - заявили в ведомстве.

После слов Лазаревой, активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к депутату ГД Дмитрию Гусеву с просьбой разработать закон о запрете иноагентам баллотироваться в депутаты и занимать государственные посты. Движение отметило, что телеведущая со статусом иностранного агента, собирается выдвигаться в Мосгордуму.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.