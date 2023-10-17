Прохор Шаляпин исполнил роль Кена в новом клипе певицы Татьяны Тузовой

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«Русская Барби, самая красивая кукла Таня на свете, снимаем сегодня клип на ее песню», - представил музыкант Тузову, которая засветилась на заднем плане.

Подписчики оценили образ Кена и назвали певца красавчиком. На видео Шаляпин предстал в черной рубашке с бахромой и белой шляпе.

Некоторые пользователи раскритиковали музыканта и заявили, что на Кена он не похож, а переодевание российских звезд в заграничных кукол надоели.

В начале сентября Прохора Шаляпина заметили на премьере фильма «Праздники» с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Ранее артист опроверг слухи о романе с Королевой, он заявлял журналистам, что его сердце свободно.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.