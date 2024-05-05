«Мое сердце просто разбито. Я уверена, что они проходят через ад. Очень надеюсь, что они вернутся и все наладится. Для меня это слишком личное», - сказала она.

Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года.

Принцу Уэльскому Уильяму пришлось взять на себя большую часть заботы о детях, пока супруга будет проходить лечение.

Родители монаршей особы поддерживают семью в этот непростой период. Заболевший раком король Великобритании также помогает невестке. При этом Уильям недавно заверил общественность , что в их семье все хорошо, они со всем справляются.