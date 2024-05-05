«Проходят через ад». Подруга Кейт Миддлтон — о состоянии принцессы Уэльской
Стилист и дизайнер Амайя Арриета, которая помогает королевской семье создавать образы, шокирована новостью о заболевании Кейт Миддлтон. В беседе с изданием Telegraph она отметила, что принцесса тяжело переносит лечение.
«Мое сердце просто разбито. Я уверена, что они проходят через ад. Очень надеюсь, что они вернутся и все наладится. Для меня это слишком личное», - сказала она.
Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года.
Принцу Уэльскому Уильяму пришлось взять на себя большую часть заботы о детях, пока супруга будет проходить лечение.
Родители монаршей особы поддерживают семью в этот непростой период. Заболевший раком король Великобритании также помогает невестке. При этом Уильям недавно заверил общественность , что в их семье все хорошо, они со всем справляются.