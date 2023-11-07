«Проходит обследование». Малый театр прокомментировал слухи об инсульте у Юрия Соломина

«Знаем только, что он в больнице, в сознании, проходит обследование. Пока ждем заключения врачей», - сказала она.

Представитель Малого театра не подтвердила новость об инсульте у Юрия Соломина. Она заявила, что точный диагноз поставят после обследования.

Юрий Соломин попал в реанимацию, заявил Telegram-канал Mash. Его, по информации журналистов, госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с нарушением речи, слабостью в левой руке и головокружением. Компьютерная томография показала инсульт.

В 2021 году артист перенес коронавирус. Его госпитализировали, а после выздоровления отправили на домашний карантин. В театре заявляли, что Юрий Соломин чувствовал себя хорошо.