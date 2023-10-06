Программу «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай» — Андрей Ургант
Программу «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай», считает отец ведущего Ивана Урганта, актер Андрей Ургант. Он заявил, что развлекательная передача была неуместна в период боевых действий. Свое мнение артист высказал в программе «Легенда» канала RTVI.
Ургант-старший заявил, что не знает, уволен ли его сын с Первого канала, но «сам себя он не увольнял».
«Я считаю, что на данный момент, может быть, эта программа была бы не совсем уместна», - отметил актер.
Андрей Ургант выразил мнение, что во время боевых действий на телевидении не должен продолжаться «шабаш». В программе «Вечерний Ургант» была свобода, легкость и много юмора, и никто не призывал «к критике линии правительства или критике нашей армии».
«Просто на всякий случай закрыли. И на всякий случай чиновники на местах, как всегда, на всякий случай не дают ему выступать нигде», - заявил собеседник канала.
Андрей Ургант заявил, что пройдет время и все станет на свои места, а тех, кто поливал Ивана грязью, он назвал мерзавцами, доносчиками и подлецами.
Недавно Ивана Урганта заметили на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow-2023 в Москве. Он появился на публике впервые за полгода.