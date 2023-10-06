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Ургант-старший заявил, что не знает, уволен ли его сын с Первого канала, но «сам себя он не увольнял».

«Я считаю, что на данный момент, может быть, эта программа была бы не совсем уместна», - отметил актер.

Андрей Ургант выразил мнение, что во время боевых действий на телевидении не должен продолжаться «шабаш». В программе «Вечерний Ургант» была свобода, легкость и много юмора, и никто не призывал «к критике линии правительства или критике нашей армии».

«Просто на всякий случай закрыли. И на всякий случай чиновники на местах, как всегда, на всякий случай не дают ему выступать нигде», - заявил собеседник канала.

Андрей Ургант заявил, что пройдет время и все станет на свои места, а тех, кто поливал Ивана грязью, он назвал мерзавцами, доносчиками и подлецами.

Недавно Ивана Урганта заметили на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow-2023 в Москве. Он появился на публике впервые за полгода.