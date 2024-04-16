Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы

Читайте нас в:

Новую композицию «Жизнь слишком хороша» певицы Аллы Пугачевой, выпущенную в ее юбилей, послушали минимальное количество раз. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, что Примадонна потеряла любовь публики из-за своего поведения.

«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой - артиста, который пошел по другой дороге», - сказал он.

По данным издания, число прослушиваний песни Пугачевой «Жизнь слишком хороша» на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» к вечеру 15 апреля чуть превысило 2,5 тысячи раз.

«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», - пояснил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что возрастные поклонники артистки не пользуются соцсетями и музыкальными сервисами.

«Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», - напомнил он.

Пригожин добавил, что после начала СВО поведение Пугачевой недостойно звезды такого уровня.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что позднее творчество певицы остается не востребованным. По его словам, есть ощущение, что артистка просто изображала видимость бурной деятельности.