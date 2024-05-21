Продюсера «Кино» и «Аквариума» Андрея Тропилло похоронят в Петербурге
Одного из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрея Тропилло похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания пройдет в четверг, 23 мая.
Отпевание пройдет в Евангелически-Лютеранской церкви Святой Екатерины, расположенной на Большом проспекте Васильевского острова у Тучкова моста, сообщила «Фонтанка».
Сами похороны состоятся на Смоленском кладбище в 14:15 по московскому времени. После этого в клубе «Грибоедов» планируют провести поминки.
По данным издания, родственники Тропилло хотят установить на его могиле памятник. Сейчас они ищут скульптора, а также собирают деньги на установку надгробия.
Тропилло скончался на 74-м году жизни в своей квартире в Финляндии. Его тело нашли соседи.
По словам писателя Платона Беседина, Тропилло был «человеком-эпохой» , легендой русской рок-музыки, подарившим людям «искренний, независимый звук».
Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев назвал его «Великим и Ужасным» гением , который много сделал для их музыкального коллектива.