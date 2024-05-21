21 мая 2024, 02:16

Продюсера «Кино» и «Аквариума» Андрея Тропилло похоронят в Петербурге

РИА «Новости»
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Одного из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрея Тропилло похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания пройдет в четверг, 23 мая.

Отпевание пройдет в Евангелически-Лютеранской церкви Святой Екатерины, расположенной на Большом проспекте Васильевского острова у Тучкова моста, сообщила «Фонтанка».

Сами похороны состоятся на Смоленском кладбище в 14:15 по московскому времени. После этого в клубе «Грибоедов» планируют провести поминки.

По данным издания, родственники Тропилло хотят установить на его могиле памятник. Сейчас они ищут скульптора, а также собирают деньги на установку надгробия.

Тропилло скончался на 74-м году жизни в своей квартире в Финляндии. Его тело нашли соседи.

По словам писателя Платона Беседина, Тропилло был «человеком-эпохой» , легендой русской рок-музыки, подарившим людям «искренний, независимый звук».

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев назвал его «Великим и Ужасным» гением , который много сделал для их музыкального коллектива.

Санкт-Петербург Смертность Музыка
20 мая 2024, 23:02
«Очень люблю работать». Зоя Бербер рассказала, когда вернется к съемкам после родов
пресс-служба ОК
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Актриса Зоя Бербер ждет второго ребенка. В новом выпуске «ОК на связи!» она раскрыла его пол, а также рассказала, когда планирует вернуться к работе.

Актриса призналась, что ее беременность протекает хорошо - без токсикоза и гормональных всплесков. Сейчас она в основном отдыхает - много ест и спит. Но уже скучает по работе и планирует возвращение к съемкам.

«Знаешь, как это было с первой беременностью. Это меня не красит, но это факт. На шестой день [с момента] рождения ребенка я уехала в Будапешт. На проект, если помнишь, был такой - „Большие гонки“ <…> В этот раз будет поспокойнее. Через месяцок я надеюсь уже войти в проекты, потому что ждут - это так приятно», - рассказала Бербер ведущему.

Актриса призналась, что ждет мальчика, но имя ему пока не выбирали.

«Когда вот родится, посмотрится - и тогда поймется», - объяснила Бербер.

Актриса рассказала и про свою свадьбу. По ее словам, платье она нашла в Минске. Позвала хорошего ведущего, а друзьям-артистам запретила приходить на праздник с «творческими» подарками.

«Это была запрещенка. Было запрещено кому-либо из друзей-артистов напрягаться, напрягать одно место, надо было отдыхать. Поэтому Селиванов Владимир у меня не пел, Сережа Молчанов стендап не читал, Кристина Асмус стихи тоже не читала, ничего такого не делала. Нет, надо было, чтобы все отдохнули», - отметила Бербер.

По ее словам, все задуманное в итоге получилось.

Дети Беременность Кино Свадьбы Работа
20 мая 2024, 18:45
«Плохо выгляжу». Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни
РИА «Новости»
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Певица Алена Апина заявила, что делала пластические операции «не от хорошей жизни». Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

По словам артистки, под нож хирурга ее толкнули комплексы. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

«Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая», - поделилась певица мнением о критике в свой адрес.

Чтобы почувствовать себя лучше, она потратила 250 тысяч рублей на лазерное омоложение и подтяжку подбородка. Апина неоднократно посещала пластических хирургов и не исключила, что еще не раз прибегнет к их услугам.

Ранее певица Бьянка призналась, что заплатила за пластическую операцию еще больше. Вмешательство врача обошлось артистке в три миллиона рублей. У звезды откачали почти четыре литра жира.

Музыка Пластические операции Шоу-бизнес
20 мая 2024, 17:46
Бюстгальтер певицы Оливии Родриго расстегнулся прямо на сцене в Лондоне
Global Look Press
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Во время своего выступления в Лондоне в рамках мирового тура под названием Guts певица Оливия Родриго чуть не потеряла бюстгальтер. Ее кожаный топ расстегнулся и едва не оставил артистку топлес, сообщило издание Page Six.

Невзирая на произошедшее, Родриго допела песню до конца. Она продолжала петь и танцевать, удерживая предательски расстегнувшийся предмет одежды руками. Застегнуть лиф помогли подоспевшие танцоры.

«Это чертовски неловко! Чуть не засветила вам», - прокомментировала ситуацию звезда.

Бюстгальтер Hells Belle, который надела артистка, стоил 380 долларов (около 35 тысяч рублей). Ирония случая заключалась в том, что застежка расстегнулась во время исполнения песни с названием Love is Confusing («Любовь сбивает с толку»).

Ранее певица Кристина Орбакайте случайно опозорилась прямо на сцене. Она чуть не упала во время концерта «Песня года».

Одежда Музыка Шоу-бизнес
20 мая 2024, 16:41
«Бьются лучшие врачи». Притула рассказал о здоровье солистки «Города 312»
Global Look Press
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Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) трижды перенесла Covid-19 и перестала появляться на сцене. О том, как врачи помогают певице, Пятому каналу рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

По его словам, Назаренко трижды заразилась коронавирусом в период пандемии. Медики выявили у нее поражение легких. Говорить о ее возвращении на сцену пока рано.

«Сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», - уточнил музыкант.

Притула объяснил, что, поскольку реабилитация затянулась, группа приняла решение взять на место солистки другую исполнительницу. Ею стала участница телепроекта «Голос» Диана Макарова.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, очень мощно», - поделился Притула.

Шоу Голос Россия Музыка

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