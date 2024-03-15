15 марта 2024, 19:51

Продюсер Сэм Мерсер умер в возрасте 69 лет

Global Look Press
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Скончался продюсер многих голливудских фильмов Сэм Мерсер. Он работал с известным американским кинорежиссером М. Найтом Шьямалано. Об этом сообщил THR.

Как рассказала вдова погибшего, Мерсер ушел из жизни 12 февраля в своем доме в Южной Пасадене на 70-м году жизни. Долгое время он боролся с болезнью Альцгеймера.

Сэма Мерсера считали необычным сотрудником в Industrial Light & Magic. Он присоединился к команде в сентябре 2015 года, чтобы курировать студию гиганта визуальных эффектов в крупных городах. Однако в следующем году уволился после того, как ему поставили диагноз.

Бывший менеджер по съемкам и исполнительный директор Disney сотрудничал со сценаристом и режиссером в восьми фильмах, включая «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки» и «Дьявол».

Болезни Режиссер Фильмы
15 марта 2024, 20:37
«Пример правильного человека». Лев Лещенко — о Ширвиндте
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью с безмерной душой. Об этом «360» заявил певец Лев Лещенко.

«Мы мало с ним общались, но гипотетически он присутствовал в моей жизни как одна из самых ярких личностей в стране. Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям. Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт - пример правильного и интеллигентного человека», - сказал он Лещенко также отметил, что у него на столе хранится последняя книга Ширвиндта, которую тот подписал в шутливой форме.

Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет. Причина смерти не называлась.

Актеры Лев Лещенко
15 марта 2024, 20:04
Умер Александр Ширвиндт
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт скончался в больнице. О смерти президента Театра сатиры ТАСС сообщил актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал он.

Александр Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, также он 30 лет служил в нем как актер. В 2021 году артист покинул этот пост , отметив, что в дальнейшем продолжит сотрудничество с театром и появится на сцене.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, после этого его взяли в труппу Театра-студии киноактера. Спустя 14 лет Ширвиндт пришел работать в Московский академический театр сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем.

Актеры
15 марта 2024, 19:56
Басист Gap Band умер после операции на шее
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Басист группы Gap Band Роберт Уилсон умер в воскресенье, 10 марта, в Калифорнии после операции на шее. Ему было 53 года. Об этом сообщил THR.

Широко известный как крестный отец бас-гитары, Уилсон перенес сердечный приступ в своем доме в Палмдейле. Он должен был выступать на фестивале Timeless Music Festival в Талсе 28 августа.

Уилсон вместе с его братьями Чарли и Ронни, которые были частью музыкального коллектива, записали поп-фанк-хиты 1980-х годов Outstanding, You Dropped a Bomb On Me и Yearning for Your Love.

Музыкант также работал постановщиком танцев для Disney, преподавал в танцевальной студии Джона Траволты. Сэмплы из его треков использовали такие знаменитости, как Снуп Догг и Мэри Джей Блайдж.

Музыка Калифорния
15 марта 2024, 19:50
«Исполнил свой гражданский долг». Билан пришел на выборы президента России
Global Look Press
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Российский исполнитель Дима Билан принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я исполнил свой гражданский долг! В прошлый раз летал в Кабардино-Балкарию! В этот раз на открепительном, в Москве! Хорошего всем дня и настроения», - написал Билан.

Он также уточнил, что пришел в избирательный участок в районе, куда в скором времени переедет. Артист продемонстрировал, как ему дали бланк, а позже он опустил его в контейнер.

Кроме того, Билан рассказал, что встретил много известных личностей, которые также пришли на выборы.

Ранее певица Валерия призвала принять участие в выборах президента. Она также добавила, что система голосования стала удобнее.

Россия Выборы Выборы президента — 2024

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