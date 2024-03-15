Продюсер Сэм Мерсер умер в возрасте 69 лет

Как рассказала вдова погибшего, Мерсер ушел из жизни 12 февраля в своем доме в Южной Пасадене на 70-м году жизни. Долгое время он боролся с болезнью Альцгеймера.

Сэма Мерсера считали необычным сотрудником в Industrial Light & Magic. Он присоединился к команде в сентябре 2015 года, чтобы курировать студию гиганта визуальных эффектов в крупных городах. Однако в следующем году уволился после того, как ему поставили диагноз.

Бывший менеджер по съемкам и исполнительный директор Disney сотрудничал со сценаристом и режиссером в восьми фильмах, включая «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки» и «Дьявол».