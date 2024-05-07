Продюсер раскрыла причину конфликта между Масляковым и Харламовым
Экс-продюсер передач «Вечерний Ургант» и «Comedy Woman» Диана Тевосова раскрыла причину конфликта между ведущим «КВН» Александром Масляковым и комиком Гариком Харламовым. Об этом она сказала в интервью в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
По ее словам, Харламов дал концерт, не согласовав это с продюсерами, и не обсуждал выступление с командой. Масляков не одобрил поведение артиста. Из-за этого команде пришлось расстаться с юмористом.
«Он поступил не совсем корректно. Он в обход Маслякова принял решение, которое всех нас затронуло. Мы даже одну игру без него были вынуждены играть. Тогда мы и решили продолжать работать уже без него», - отметила Тевосова.
Ранее Харламов спровоцировал слухи о помолвке с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники и коллеги юмориста начали поздравлять пару со скорой свадьбой.