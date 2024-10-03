03 октября 2024, 05:04

Продюсер раскрыл размер гонорара певицы Валерии

РИА «Новости»
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Певица Валерия за концерт зарабатывает от трех миллионов рублей, она по-прежнему «на плаву» и не теряет популярности. Такое заявление изданию «Страсти» сделал продюсер Сергей Дворцов.

Успеху Валерии способствует сотрудничество с супругом Иосифом Пригожиным, который делает все, чтобы его жена была востребована на эстраде. Дворцов назвал союз Пригожина и Валерии прекрасной коллаборацией.

«Гонорары у нее приемлемые - от трех миллионов и выше. <…> С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество», - рассказал продюсер.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш ранее развеял образ «правильной» звезды. Он рассказал, что Валерия может и «красненького махнуть», и ругнуться матом.

Концерты Иосиф Пригожин Певица Валерия
03 октября 2024, 05:11
«Есть арабские корни». Стало известно, на кого Абрамов променял Алсу
РИА «Новости»
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Новая избранница бизнесмена Яна Абрамова внешне похожа на его бывшую жену – певицу Алсу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», - рассказал журналистам источник.

По словам собеседника издания, предприниматель всячески одаривает новую возлюбленную подарками: девушка летает только на частном самолете и ходит в вещах от люксовых брендов.

Также бизнесмен довольно популярен у девушек. По данным источника, он встречается со многими красавицами и все они похожи на Алсу.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что Ян Абрамов собирает команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены. Алсу намерена обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.

Новая избранница бизнесмена Яна Абрамова внешне похожа на его бывшую жену – певицу Алсу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Алсу Семья
02 октября 2024, 14:54
Стало известно, какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин
РИА «Новости»
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Композитор Вячеслав Добрынин оставил квартиру в московском районе Хамовники, дачу на Озернинском водохранилище возле Рузы и участок на Новорижском шоссе. Об этом сообщил Life.

Квартиру в многоэтажном доме в 1-м переулке Тружеников издание оценило более чем в 110 миллионов рублей, особняк в Рузе - в 30 миллионов, участок под Красногорском - от 50 миллионов и дороже. Кроме того, композитору принадлежали два автомобиля премиум-класса.

Наследниками первой очереди станут дочь Добрынина от первого брака, живущая с мужем в США, и вторая жена музыканта.

Добрынин умер накануне на 79-м году жизни, пережив несколько инсультов. Его коллега, композитор и певец Игорь Корнелюк, назвал покойного необыкновенно одаренным человеком , а его музыку - «очень вкусной».

Музыка Умер Вячеслав Добрынин
01 октября 2024, 13:13
«Пела вся страна». Лидер группы «Любэ» назвал Добрынина невероятным человеком
Global Look Press
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Песни композитора Вячеслава Добрынина знала вся Россия. Он был незаурядным и невероятным человеком, рассказал 360.ru лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Он выразил соболезнования родственникам и близким покойного композитора и признался, что хорошо знал его.

«Я с ним знаком очень-очень давно был. Он написал такое огромное, громадное количество песен, которые знала и пела вся страна», - отметил певец.

Он добавил, что за свою способность создавать хиты Добрынин получил в свое время прозвище Доктор Шлягер.

«Просто невероятный человек был. Как его называли-то в свое время? Доктор Шлягер», - отметил Расторгуев.

Добрынин ушел из жизни 1 октября. Его смерть подтвердил певец Лев Лещенко, который был его близким другом.

Музыка Группа «Любэ»
29 сентября 2024, 21:30
«Поставлю на колени». Лепс пригрозил Шаману из-за развода
РИА «Новости»
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Узнав о разводе Шамана (Ярослава Дронова) с пиарщицей Еленой Мартыновой, певец Григорий Лепс пообещал запереть его в своем доме и заставить отмаливать грехи. Об этом сообщил Пятый канал.

Лепс назвал себя верующим человеком, в отличие от Шамана. Он решил перевоспитать коллегу по цеху.

«Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи. А я потом зайду - проверю, спрошу у Господа: ''Как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''» - сказал он.

Мартынова - вторая жена певца. В 2016 году он развелся с учительницей, матерью своей дочери Мариной Рощупкиной. Следующая супруга незадолго до встречи с Шаманом развелась с драматургом Александром Цыпкиным, успела поработать в холдинге Алишера Усманова и «Мегафоне».

Развод стал совместным решением. Певец заявил, что разлад спровоцировал слишком насыщенный график.

Громкие разводы Shaman Шоу-бизнес Григорий Лепс

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