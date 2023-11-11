Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч долларов
Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что информация о якобы возвращении Аллы Пугачевой на сцену на 500 тысяч долларов является фейковой. Его слова привело издание News.ru.
«Про возвращение Пугачевой на сцену за 500 тысяч долларов - сплетня, которую запустили промоутеры. Алла Борисовна никогда не озвучивала свои гонорары», - заявил Лавров.
Продюсер не исключил, что Пугачева вернется к выступлениям в России, но только на собственных условиях.
«Она не иностранный агент и может спокойно работать в России, давать концерты. Если вдруг завтра она сообщит о выступлении в Кремле, то билеты раскупят. Это легенда, на ее песнях выросли несколько поколений», - добавил он.
Ранее появилась информация, что в случае выхода на сцену в период новогодних праздников Пугачева заработает 500 тысяч долларов. При этом в сумму не входят проживание, проезд и остальные пункты райдера.