Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч долларов

«Про возвращение Пугачевой на сцену за 500 тысяч долларов - сплетня, которую запустили промоутеры. Алла Борисовна никогда не озвучивала свои гонорары», - заявил Лавров.

Продюсер не исключил, что Пугачева вернется к выступлениям в России, но только на собственных условиях.

«Она не иностранный агент и может спокойно работать в России, давать концерты. Если вдруг завтра она сообщит о выступлении в Кремле, то билеты раскупят. Это легенда, на ее песнях выросли несколько поколений», - добавил он.

Ранее появилась информация, что в случае выхода на сцену в период новогодних праздников Пугачева заработает 500 тысяч долларов. При этом в сумму не входят проживание, проезд и остальные пункты райдера.