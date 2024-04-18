18 апреля 2024, 18:21

Продюсер назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Больше всего в России за выступления платят Shaman, Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru обнародовал имена самых высокооплачиваемых артистов.

«Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет. Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Асти», - уточнил он.

По его мнению, лидером по доходам среди вышеуказанной четверки является Анна Асти. Он пояснил, что певица в регионах дает по два-три концерта в день. Также критик выделил артистку Зиверт, которой хорошо платят за выступления.

По словам Бабичева, Гагарина, Shaman и Анна Асти получают до восьми миллионов рублей за мероприятие. Зиверт до недавнего времени зарабатывала примерно шесть миллионов.

«Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой, - добавил продюсер.

Ранее певица из Нижнего Новгорода Наталия Иванова пообщалась с Shaman. После разговоров он разрешил ей исполнять свой хит «Встанем».

Филипп Киркоров Зарплаты Shaman Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 19:11
Фронтмен Metallica сделал татуировку с прахом умершего лидера Motorhead
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фронтмен культовой группы Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку чернилами с прахом Лемми Килмистера, умершего лидера Motorhead. запись об этом появилась в соцсетях музыкального коллектива.

Хэтфилд показал новую татуировку на среднем пальце. Рисунок содержит железный крест и туз пик - символы, нераздельно связанные с Лемми Килмистером и творчеством Motorhead. Лемми часто видели с железным крестом на шее, а песня «Ace of Spades» («Пиковый туз») является несомненным гимном группы.

Хэтфилд сообщил, что обычные черные чернила он смешал с прахом ушедшего из жизни музыканта.

«Приветствую моего друга и вдохновителя мистера Лемми Килмистера. Без него не было бы никакой Metallica», - написал фронтмен группы.

Лемми скончался в декабре 2015 года в возрасте 70 лет. У его праха оказалась необычная судьба: часть останков поместили в пустые пули и разослали близким друзьям. Еще некоторое количество будет вечно храниться в любимом месте рок-иконы, баре Rainbow Bar & Grill в Западном Голливуде.

Ранее стало известно, что Metallica выпустит коллекцию цветных виниловых пластинок. Каждому цвету будет соответствовать свой альбом группы.

Музыка Группа Metallica
18 апреля 2024, 18:51
Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Голливудской актрисе Анджелине Джоли удалось заработать десятки миллионов долларов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. О ее доходах сообщило издание Daily Mail.

Журналисты уточнили, что развод принес Джоли 100 миллионов долларов. Эта сумма складывается из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли Джоли в винодельне Chateau Miraval French.

Так, актеры купили виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов, будучи в браке. Со временем стоимость семейного бизнеса возросла за счет инвестиций в него.

Защита Джоли указывает в новых судебных документах, что Питт пытается «финансово истощить» бывшую жену и «высосать все соки».

Адвокаты актрисы также заявляют, что бывший супруг третировал Джоли за долго до случая в самолете. Та ссора поставила точку в браке звезд.

Брэд Питт Анджелина Джоли
18 апреля 2024, 18:25
Стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах певица Глюкоза
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер Сергей Лавров рассказал, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) за корпоратив зарабатывает 20-30 тысяч евро — примерно два-три миллиона рублей. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Voice.

По словам Лаврова, несмотря на то, что Глюкоза отказалась от участия в крупных гастролях и вышла замуж за обеспеченного бизнесмена Александра Чистякова, она продолжает выступать на сцене. Он отметил, что певица получает за корпоративы от 20 до 30 тысяч евро. Однако ей как артистке важна не только финансовая составляющая, но и потребность души.

«Денег, думаю хватает. Ей нужно иногда появляться на сцене, потому что без сцены артист умирает», - заявил продюсер.

Лавров также опроверг слухи о потере певицей крупных гонораров после скандальной «голой» вечеринки. Он напомнил о финансовой независимости Ионовой.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa уже без участия самой певицы. Он поделился в соцсетях отрывком нового трека.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) за корпоратив зарабатывает 20-30 тысяч евро - примерно два-три миллиона рублей. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Voice.

Доходы Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 18:03
Виталий Гогунский вернется в «Универ»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Виталий Гогунский снова сыграет Эдуарда «Кузю» Кузьмина в новом сезоне сериала «Универ». Об этом MK.ru сообщил его коллега Александр Мартынов.

Возвращение артиста к одной из ключевых ролей произойдет в новом проекте «Универ. 13 лет спустя». Предыдущие части франшизы включали ситкомы «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

Участие Гогунского в новом сезоне подтвердил Александр Мартынов, известный по роли Валентина Будейко.

«На самом деле открою секрет: он появится в новом сезоне. Но это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно», - сообщил артист.

Недавно Гогунский оказался в центре внимания из-за слухов о новом романе. Актера заметили на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» в компании привлекательной девушки. С мероприятия артист и его спутница ушли вместе.

Сериалы Россия Актеры

Новости по теме